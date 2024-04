Kell a pénz Havasra – Gattyán György megszabadul Andrássy-úti luxusépületétől

Eladóvá vált Gattyán György luxusáruházának épülete az Andrássy úton, az ingatlan akár 20 milliárdot is érhet.

Fotó: Havas Henrik Facebook-oldala

Piacra került a budapesti Andrássy út egyik legfényűzőbb ingatlana, a két teljes évig sem működő Il Bacio di Stile luxusáruház egykori palotája, tudta meg az Index.

A Gattyán György milliárdos üzletember cégcsoportjához köthető vállalkozás 2015 nyarán zárta be a kapuit, több faktor is szerepet játszhatott a bezárásban, és ebből csak az egyik volt a legjelentősebb, az akkori NAV-vizsgálat a Gattyán György tulajdonolta, így az áruház anyacégének is tekinthető Docler Holding ellen.

Az épületet értékesítő Barnes nemzetközi ingatlaniroda a pontos irányárat csak komolyan vehető vásárlási szándék esetén oszthatják meg harmadik féllel. Az Index szerint akár 20 milliárd forintot is érhet az ingatlan, ha az Andrássy út jelenlegi átlagos, nagyjából egymillió forintos négyzetméterárát vesszük alapul.

Havas Henrik lett Gattyán György médiabirodalmának elnöke – írta meg a Blikk a minap. A lap információi szerint feladata a frisshirek.hu online portál olvasótáborának, illetve a hozzá tartozó YouTube-csatorna nézőszámának növelése lesz.

Havas Henriket azzal is megbízták, hogy állítson fel egy oknyomozó újságírókból álló, független szerkesztőséget, amely politikai, gazdasági érintettségű korrupciógyanús ügyeket dolgoz majd fel.