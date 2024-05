Zivatar és szél ronthatja el a jó időt

Fátyolfelhők lesznek felettünk, de főleg a délnyugati, nyugati országrészben erőteljes lesz a gomolyképződés. Az éjszaka első felében a középső és északi, utána elsősorban délen alakulhat ki helyenként zápor, zivatar.

Gyenge marad a légmozgás, csak zivatar környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 16 fok között alakul.

Illusztráció: 123rf.com

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható és többfelé kell záporok, zivatarok kialakulására számítani, melyeket felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Heves zivatarok is előfordulhatnak. A déli, délkeleti irányú szél csak néhol élénkül meg, zivatarok környezetében azonban viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul – számol be a met.hu.

Kedden ismét erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre lehet számítani, de általában több órára kisüthet a nap. Főleg a Dunántúlon, a nap második felében másutt is sokfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső. Többfelé jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 11, 17, délután 22, 30 fok között alakul, nyugaton mérhetik az alacsonyabb, keleten a magasabb értékeket.