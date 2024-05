Van, ahol tízszeres a bérkülönbség – Mutatjuk, mennyit keresnek valójában a magyarok

A KSH tavalyi évre vonatkozó, megyei bontású adataiból súlyos dolgok derülnek ki. A legmagasabb budapesti és a legalacsonyabb szabolcsi nettó átlagfizetések között nagyjából 200 ezer forint a különbség. De a legjobban és a legrosszabbul kereső nemzetgazdasági ágak között majdnem tízszeres a bérkülönbség.

Illusztráció: 123rf.com

Az adatok szerint a legrosszabbul fizetett szakmák a humánegészségügy, a szociális ellátás, de az oktatásban dolgozók között is vannak olyanok, akik a legrosszabbul keresők között szerepelnek.

Még mindig erőteljesen Budapest húzza fel a hazai átlagkereseteket, a KSH 2023 egészére vonatkozó, megyei bontású adatai szerint mialatt a fővásrosban a tavalyi évben 463 286 forint volt a nettó átlagkereset, addig az országos átlag ettől bő 83 ezer forinttal elmaradt, nettó 379 836 forint volt – közölte a Pénzcentrum.

A megyék közül a fővároson kívül még Győr-Moson-Sopronban (nettó átlag 410 772 Ft/hó), illetve egy nagyon kicsivel (nettó átlag 379 872 Ft/hó) Komárom-Esztergomban volt magasabb a nettó átlagkereset az országosnál.

Mindezzel szemben a legrosszabbul kereső 3 megyében a nettó átlagfizetés nem érte el a 300 ezer forintot havonta a tavalyi évben. Szabolcs megyében ez nettó 271 320 forint volt, Békésben 285 861, illetve Nógrádban 292 064 forint.

Szabolcsban majdnem 109 ezer forinttal keresnek kevesebbet az emberek, mint az országos átlag, Budapesthez képest pedig 192 ezer forint a különbség havonta.

A statisztikai hivatal mélyebb adatokat is közölt a hazai bérekről: nem csak megyénként, de ezen belül nemzetgazdasági áganként is meglehetősen széles a skála. Ha megnézzük, melyik megyében kik keresik a legtöbbet és a legkevesebbet, a kép még a sima megyei átlagoknál is elkeserítőbb.

A legjobban fizetettek listáján a legérdekesebb, hogy az átlagok tekintetében legjobban teljesítő Budapest még a top 5-be sem fér bele.

A legjobban fizetett dolgozók az országban már-már szokás szerint Tolna megyében vannak, méghozzá a "villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás" nemzetgazdasági ágban. Ők, alighanem a paksi atomerőmű mérnökei lehetnek, jócskán megdobva az átlagot, ami átlagosan nettó 968 668 forint. Amúgy Tolna megye egészében átlagosan nettó 347 245 forintot keresnek a dolgozók.

Második helyen Hajdú-Bihar megyében a "bányászat, kőfejtés" nemzetgazdasági ág áll, ahol 865 994 forint volt tavaly a nettó átlagfizetés. Harmadik helyen a pest megyei, "villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálásban" dolgozók állnak nettó 756 995 forintot átlagfizetéssel, és Budapestet (szintén ugyanez a nemzetgazdasági ág, nettó átlag 738 608 Ft) pedig még Heves megyében, a "bányászat, kőfejtésben" dolgozók is megelőzték, akiknek nettó 739 181 forint volt a nettó átlagfizetésük.

A legrosszabbul kereső ágazatokban dolgozók gyakorlatilag éhbérért dolgoznak. Budapest az első, ahol a "mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat" ágazatban átlagosan 229 574 forintot kaptak a dolgozók nettóban. Győr-Moson-Sopronban az oktatásban dolgozók vitték haza a legkevesebbet, nettó 211 811 forintot. Az is feltűnő a legrosszabbul fizetettek listáján, hogy

a túlnyomó többségben a humánegészségügyben, szociális ellátásban dolgozók vitték haza a legkevesebb pénzt az egyes megyékben.

Borsodban is ez az ágazat keresett a legrosszabbul, nettó 106 890 forintot. De nem sokkal jobb a helyzet Szabolcsban sem, ugyanebben a nemzetgazdasági ágban ott 106 899 forint a nettó átlagbér.