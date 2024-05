Brutális drágulás – Luxus lesz a bankkártya?

Korábban elég nehezen lehetett elképzelni, hogy az éves kártyadíj meghaladná a tízezer forintot, mostanra pedig ez több nagyobb banknál is bekövetkezett.

Az Azénpénzem.hu adatbázisa szerint néhány éve még átlagosan 4 ezer forintból meg lehetett úszni a kártyázást. A presztizsplasztikok persze más lapra tartoznak.

A CIB mától bevezeti az Visa Inspire Platinum bankkártyát. Ezzel nem váltanak le másikat, érzékelhetően inkább egy különlegesebb kínálatot akarnak megteremteni. Egyértelműen a tehetősebbeknek, hiszen a kártya éves díja 45 ezer forint, a Mastercard Goldnál is majdnem tízezer forinttal több. A plasztikkal a bankjegykiadós készpénzfelvétel azonban ugyanúgy kevesebbe kerül. A presztizskártyák díja a normál 1221 forint helyett a saját ATM-nél 522, az idegennél pedig 876 forint. Az ATM-be a borítékos készpénzbefizetés viszont csak június 30-ától lesz elérhető.

Egyre drágább a bannkártya, a képünk illusztráció Foto: Istock

Csak összehasonlításul: az Erste a Mastercard Gold birtokosaitól évi 35 ezer, a Raiffeisen nem egészen 28,3, az Unicredit majdnem 33,6 ezer forintot kér el. Az OTP beéri 21,1 ezer forint alatti díjjal. Az MBH az aranykártyáért valamivel több mint 30 ezer forintot számít fel, de a kizárólag privátbanki számlához igényelhető World Elite Metal díja közel 170 ezer forint évente.

Változó utasbiztosítás

Kapcsolódó szolgáltatásként a CIB új platinaplasztikjához a 14-69 éveseknek díjmentesen jár a bank utazásőr Gold csomagja. A 70-79 éveseknek a Gold Seniort adják. A biztosítási ismertetőben azonban egyelőre csak standard és prémium változat szerepel. Ahogy a kártyakínálatban sem tüntették még fel az Visa Inspire Platinumot.

Az Unicredit június elsejétől módosítja az opcionálisan választható utasbiztosítások díját. Az egyszerűbb plasztikokhoz extra utasbiztosítás a mostani 6000 forint helyett 8500 forintba kerül majd. Az aranykártyások ezt 5900 forintért vehetik igénybe. Az azonban az összes kártyásra érvényes, hogy a sport módozat 8500 forintba kerül majd – kiegészítő változatként.

Az is sokat fizet, aki beéri egyszerűbb plasztikkal

A többség persze beéri az egyszerűbb kártyákkal is. Megjegyezzük, az elmúlt évek alatt azok díja is igen csak magasra nőtt. Korábban elég nehezen lehetett elképzelni, hogy az éves kártyadíj meghaladná a tízezer forintot, mostanra pedig ez négy nagyobb banknál (CIB, Erste, OTP, Unicredit) is bekövetkezett. Az Azénpénzem.hu adatbázisa szerint néhány éve még átlagosan 4 ezer forintból meg lehetett úszni a kártyázást.

Ilyen körülmények között aligha meglepő, hogy a készpénzfelvétel díja is erőteljesen nőtt. Jelenleg egy banki ügyfél saját 50 ezer forintjához bankja ATM-jét használva átlagosan majdnem egy ezresért jut. Néhány éve ez a költség nem érte el a 600 forintot. Százezer forintot most majdnem 1,4 ezerért lehet átlagosan felvenni (mindenkinek ajánlható, hogy használja ki a maximum két részletben díjmentesen felvehető 150 ezer forintot, amihez csak egy nyilatkozat szükséges).