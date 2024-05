Jégeső, villámlás, hatalmas vihar közeledik, ezek a leginkább veszélyben lévő területek

Az egész országban felhőszakadás és zivatar miatt veszélyjelzést adtak ki a meteorológusok. Jégeső, villámlás és 90 kilométer per órás széllökés is várható Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyékben.

Felhőszakadás és zivatarok veszélye miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben – írja az index.hu. A késő délutáni órákban délnyugat felől villámlásokkal és jégesővel érkezhet a vihar.

Óriási vihar közeledik/Fotó: 123rf.com

A lap úgy tudja, hogy Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyékre másodfokú, narancs riasztást adott ki a HungaroMet. A Dél-Dunántúlon pedig heves záporok, zivatarok és 90 kilométer per órás széllökések is kialakulhatnak. A Dunántúl délnyugati felén jég és akár 30-50 milliméter csapadék is hullhat.

