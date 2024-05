Nem bírta tovább, kipakolt a magyarok kedvence, aminek súlyos következménye lett

Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnok kajakos „suttyó alkesznek" titulálta az edzőjét. Azt állítja: kiidegelt mindenkit.

A Mandiner részletesen számol be a botrányról. Mint írják: nem elég, hogy a megszerezhető hatból mindössze négy kvótát szerzett a párizsi olimpiára és az elmúlt években gyengén teljesít a magyar női kajakszakág – most az egység is felbomlik. 64 nappal a játékok kezdete előtt a második gyermeke születése után visszatérő hatszoros olimpiai bajnok, Kozák Danuta alaposan felkavarta az állóvizet. A 37 éves klasszis közösségi oldalán hosszú bejegyzésben fakadt ki, s egyértelműen meg is nevezte, hogy kivel van problémája.

Csipes Ferenc kb 3 hete bomlasztja és idegeli a tájékoztatót megnyert csapathajók versenyzőit, beleértve a sajátjait és a saját lányát is

– írja Kozák Danuta a korábbi olimpiai- és világbajnok, a két évtizede elismert edzőként dolgozó tréner kapcsán. A nőknél három tokiói bajnok, Kozák, Csipes Tamara (az edző lánya) és Hadvina Dóra nyert a május eleji első hazai megméretésen Gazsó Alida Dórával kiegészülve.

Kozák Danuta Forrás: Facebook/Kozák Danuta

Bejegyzésében egy történetet mesél el, amelyben gyakorlatilag meztelenül fekszik a gyúrópadon, és miközben masszírozzák a fáradt izmait, a szerinte részeg Csipes „beszólásait” kell hallgatnia.

Valamikor bejön egy edző erősen befolyásolt állapotban. Igen, itt minden normális ember fejében el kellene kezdjen vadul berregni egy vészcsengő. Megnyugtatok mindenkit, nincs itt semmi látnivaló: ebben a sportágban ez normális (…) Elkezd verbálisan molesztálni és sértegetni a legkülönfélébb módokon. Magát valószínűleg viccesnek találhatja, de igazából pont olyan mint egy aluljáróban egy sokadig lepukkant, suttyó alkesz.

- a sportoló így fakadt ki.

Kozák Danuta bejelentette: nem hajlandó a továbbiakban együtt dolgozni Csipes Ferenccel, egyúttal követeli az ügy széles körű kivizsgálását.

A szövetség ideiglenesen felfüggesztette az edzőt, és sportfegyelmi eljárást indít ellene.