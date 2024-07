Valóban céges autó – Megérkezett Ókovács magyarázata a 60 milliós luxus BMW-ről

Pár órája írtuk meg, hogy Ókovács Szilveszterrel élcelődött egyik exkollégája az ún. ingyenautós sztori kapcsán. Friss fejlemény, hogy az Opera főigazgatója reagált.

Mint írtuk:Dévényi István újságíró, aki egykor Ókovács Szilveszterrel dolgozott nyilvános Facebook-posztbabn kérdezte fel a főigazgatót. A sztori az alábbi: hiába biztosítottak neki főigazgatói tevékenysége kezdetekor hivatali személygépkocsit, Ókovács Szilveszter mégis a BMW által biztosított egyik luxusautót használja, amely annak a luxusflottának a része, melyet a BMW egy együttműködés keretében az Operaház elismert művészeinek biztosít. A szakszervezetek szerint felháborító, hogy ezeket a járműveket épp azok nem használhatják, akik jogosultak lennének rá.

Dévényi azt írta:

Most beszéltem Ókovács Szilveszterrel, aki nem annyira örült a tegnap esti posztomnak, szerinte utána kellett volna járni a témának, szerintem meg semmi extrát nem írtam, ráadásul ez egy viccesnek szánt posztocska, ami a viccesnek látszó helyzetre reagál. Kicsit még felemlegettem neki, hogy ezt a nyilvánosságbéli szakmaiságot, korrektséget esetleg a Megafon környékén is érdemes lenne piszkálgatni, de ez meg olyan szempontból offtopic, hogy nem az ő hatásköre és a többi, habár az ottani ténykedések gyümölcsét azért valamennyi, a NER-ben vezetővé lett ember élvezi.

Na, de a lényeg, hogy elmondta: valóban céges autó, mert az Operaháznak szerződése van a BMW-vel, hat járművet kapnak, semmilyen ráhatásuk nincs, hogy milyen típus érkezik cserekor, és ezeket használják a vezetők, így az intézménynek nem kell saját flottát finanszíroznia.

Azt is mondtam neki, hogy ettől függetlenül tesztelném, és továbbra is él a kispók csere lehetősége, de mint kiderült, a BMW akárkijével kéne egyeztetnem, annyit meg nem ér, főként, hogy lásd, mint fent, még csak nem is gondoltam komolyan, hisz ez az egész csak egy ironikus poszt volt egy ironikusnak tűnő szituról – írta Dévényi.

Dévényi első posztja