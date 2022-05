Gondban az orosz logisztika? Világháború előtti fegyverekkel, filléres technikával szerelik fel a katonákat

Komplett alakulatokat szerelnek fel távcső nélküli, forgó-tolózáras Moszin puskákkal az oroszok, az ilyen fegyverek alacsony tűzgyorsaságuk miatt jelentős hátrányban vannak a modernebb félautomata, automata fegyverekhez képest, főleg városi harcokban.

Több Twitter-fiókon is kering egy felvétel, melyen az látható, hogy kelet-ukrajnai oroszajkú szakadár harcosok egy komplett lövészraja második világháborús Moszin forgó-tolózáras ismétlőpuskákkal van felszerelve.

A háború eleje óta láthatók felvételek arról, hogy szakadár harcosok PU-céltávcsővel felszerelt Moszin puskákkal harcolnak, bár régi design, azért még mindig egy pontos és megbízható fegyver, még ha tűzgyorsasága hagy némi kívánnivalót is maga után.

