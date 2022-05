Brit védelmi minisztérium: az oroszok már a szárazföldi erőik egyharmadát elveszthették Ukrajnában

A donbászi fronton indított orosz offenzíva is veszített már az erejéből a britek meglátása szerint.

Az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma egy Twitter-bejegyzésében – melyben a legfrissebb hírszerzési publikus információkat összegezték – arról írtak, hogy Oroszország "valószínűleg szárazföldi erejének egyharmadát" veszíthette el a háború kezdete, azaz február 24. óta – írja a Telex.

Fotó: Illusztráció/Twitter/Nexta TV/videórészlet

A védelmi minisztérium a bejegyzésben arra is kitért, hogy a Donbászban indított orosz offenzíva veszíteni látszik a lendületéből, az utóbbi egy hónapban az oroszoknak nem sikerült jelentős területi nyereséget elérniük, miközben folyamatosan érik a veszteségek őket. Ez az egyre gyengébb harci morál, az alulteljesítő hatékonyság és a folyamatosan romló képességek miatt van így.

