Közel négy órás műtétet hajtottak végre Robert Ficón, három golyó talált el, sok vért vesztett – Az életéért küzd a szlovák kormányfő

Továbbra is kritikus állapotban van a szlovák kormányfő a besztercebányai kórházban. Robert Fico ellen merényletet követtek el Nyitrabányán (Handlova) – jelentette be a besztercebányai Roosevelt kórházban tartott sajtótájékoztatóján Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes szerdán este. A szlovák miniszterelnökre öt lövést adott le a támadó, ebből lapértesülések szerint három találta el, Fico a gyomrán is megsérült. A tettest elfogták, a szlovák lapok szerint egy 71 éves író adta le a lövéseket.

Véget ért Robert Fico műtéte, az életmentő beavatkozás 3 óra 40 percig tartott, közölte a TA3 hírtelevízió. A csatorna információi szerint a szlovák miniszterelnök jelenleg mélyaltatásban van, és marad is a következő órákban biztosan. Sok vért vesztett, három golyó találta el: egy a mellkasán, egy a kezén, egy pedig a hasán. Az orvosok minden tőlük telhetőt megtettek, Fico szervezetén múlhat, hogy sikerül-e felépülnie. Erről beszélt a védelmi miniszter is azon a sajtótájékoztatón, amit este nyolc óra után tartottak a besztercebányai Roosevelt kórházban.

Robert Fico szlovák miniszterelnököt életveszélyes állapotban szállítják kórházba Besztercebányán (Banská Bystrica), miután lőfegyveres támadás érte egy kihelyezett kormányülést követően a Pozsonytól mintegy 150 kilométerre, északkeletre fekvő Nyitrabányán (Handlová) 2024. május 15-én. Ficót több lövés érte a mellkasán és a gyomrán. A feltételezett tettest őrizetbe vették. MTI/AP/TASR Slovakia/Jan Kroslák

Robert Kalinák elmondta: a miniszterelnöknek több lőtt sebe van, állapota nagyon komoly, életveszélyes.

Ez, ami ma történt, egy olyan sebet okozott, amelynek begyógyítása soká fog tartani, és arra évekig emlékezni fogunk

- jelentette ki Robert Kalinák.

Sutaj Estok belügyminiszter Szlovákia fennállása legsötétebb pillanatának és a demokrácia legszomorúbb napjának nevezte a miniszterelnök ellen elkövetett merénylet napját. A miniszter kijelentette, hogy a vizsgálat során már bebizonyosodott: egy közvetlenül az államfőválasztás után elkövetett, politikai motivációjú merénylet történt. Elmondta, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek majd be, és ő személyesen a kormány biztonsági tanácsának összehívását is kezdeményezte.

A belügyminiszter ezzel együtt határozottan a kedélyek megnyugvására szólított fel. Mint fogalmazott: "azoknak is meg kell nyugodniuk, akik esetleg befejezettnek szeretnék látni ezt a szörnyű tettet, és azoknak is, akik esetleg bosszún gondolkoznának."

Robert Fico ellen szerda délután Nyitrabányán (Handlova), a kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet egy idősebb férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A miniszterelnököt életveszélyes állapotban helikopterrel a besztercebányai Roosevelt kórházba szállították, ahol az esti órákban még zajlott a műtétje.

Amennyiben a szlovák miniszterelnök sérülései miatt hosszabb ápolásra szorulna, a vonatkozó szabályozás szerint feladatai ellátását a négy miniszterelnök-helyettes egyike venné át, a szlovák sajtó Robert Kalinákot tartja a legesélyesebbnek e feladat ellátására.

Este tíz után Tomas Taraba szlovák miniszterelnök-helyettes arról beszélt a BBC-nek, hogy Fico már nincs közvetlen életveszélyben, jól sikerült a műtét. Úgy gondolja, hogy a miniszterelnök életben fog maradni. Később a Dennik N is azt írta, hogy a miniszterelnök átesett a műtéten, eszméleténél van.

Politikai indíttatású támadás történt, megvalósítását nem sokkal az áprilisi államfőválasztás előtt döntötte el a merénylő,

közölte a belügyminiszter. Matúš Šutaj Eštok arra kérte a szlovák lakosságot, hogy pártoldaltól függetlenül vessenek véget a gyűlöletkeltésnek.

Polgárháború küszöbén állunk, a merénylet erre a bizonyíték

- mondta. Hozzátette: megerősítik egyes médiumok, politikai szervezetek, kormányzati intézmények és a képviselők védelmét.

Šutaj-Eštok belügyminiszter a politikusokat és a sajtót kezdte támadni. Arra kért mindenkit, hogy hagyják abba a gyűlöletkeltést, majd közölte:

Ami most történt, annak a magvait önök közül sokan vetették el a gyűlöletükkel.

Robert Ficóra a kihelyezett kormányülést követően lőtt rá egy 71 éves férfi Nyitrabányán szerda délután. A merényletről készült felvételek szerint Juraj Cintula a tömegbe vegyülve várt a kormányfőre, majd fegyvert rántott és ötször tüzelt. Fico támadóját, akinek korábban több kötete is megjelent, és jelenleg is az írószövetség tagja, a testőrök leteperték, később a rendőrök őrizetbe vették. Fia szerint legálisan tartott fegyvert, korábban egy biztonsági cégnél dolgozott.

Őrizetbe vétele után a férfi néhány mondatos nyilatkozatot adott. A TA3 szlovák hírtelevízió felvételén azt hallani, ahogy arról beszél a megbilincselt férfi, hogy nem értett egyet a kormány politikájával, ezért lőtte le a szlovák miniszterelnököt. A riporter további kérdésére a férfi a szlovák közmédiában zajló események okait tudakolta.