Erre nem számítottunk: mégsem jön a nagy kínai akkugyártó

A kínai SVOLT akkumulátorgyártó újraértékelte a stratégiáját, és így már nem tűnik jó befektetésnek, hogy terjeszkedjen.

A SVOLT nem épít gyárat a németországi Brandenburg tartományban. A cég azt állítja, hogy újraértékelte a stratégiáját, és így már nem tűnik jó befektetésnek az újabb német akkugyár – írja 24.hu az Autopro híre alapján.

Fotó: Svolt.com

A társaság sajtóközleménye szerint „a különböző szinteken – a nemzetközi büntető tarifák veszélyétől az elhúzódó és egyenlőtlenül elosztott támogatások miatti piaci torzulásokig – a tervezési biztonság amúgy is alacsony szintje mellett, egy „jelentős ügyfél is törölte a projektjét”. Azaz a jelenlegi politikai helyzetet eleve bizonytalannak érzi az SVOLT, ráadásul még egy potenciális partnere is visszalépett, így pedig már nem éri meg a gyár felépítése.

Az autóipari piac jelenleg jelentős ingadozásokkal és kihívásokkal küszködik világszerte, elsősorban az elektromos mobilitásra való átállás miatt

– idézik a portál Kai-Uwe Wollenhauptot, a SVOLT Europe elnökét.