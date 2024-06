Palesztinpárti szervezet rongálja az angol bankokat – Eddig húsz fiókot támadtak meg

A Palestine Action nevű palesztinpárti szervezet az egyik legnagyobb brit bankhálózat, a Barclays legalább húsz fiókját rongálta meg hétfőn.

Fotó: X (Twitter)/Palestine Action

A csoport, amely az X portálon számolt be az összehangolt akcióról, azzal indokolta a bankfiókok megrongálását, hogy a Barclays a legnagyobb izraeli haditechnikai konglomerátum, az Elbit Systems befektetője – közölte a Portfolio.

A Palestine Action közölte: az Elbit vezérigazgatója nyíltan beszél arról, hogy cége felfuttatja a gázai háborúban – a palesztinpárti csoport megfogalmazás szerint a "folyamatban lévő népirtásban" – bevetett fegyverek termelését.

Az akciósorozattal a szervezet annak a követelésnek akart hangot adni, hogy a Barclays hagyjon fel az izraeli fegyverkereskedelemben végrehajtott befektetéseivel.

A csoport tagjai a bank egyik edinburghi fiókjának ablakait olyan kövekkel zúzták be, amelyekre a gázai háborúban meghalt palesztinok – a szerveződés megfogalmazása szerint mártírok – nevét írták.

A támadássorozat elkövetői számos Barclays-fiókot szinte teljesen szétvertek, több banképület tetőszerkezetét megbontották, a falakra és az ablakokra vörös festéket öntöttek.

A londoni pénzügyi központ, a City rendőrsége hétfő délután közölte, hogy három embert őrizetbe vett az egyik helyi Barclays-fiók megrongálása miatt.

A Palestine Action számos más londoni kerületben, valamint más brit nagyvárosokban, köztük Edinburghban, Bristolban, Manchesterben és Prestonban is hasonló akciókat hajtott végre Barclays-fiókok ellen.

BREAKING: Palestine Action and @shut_system target 20 Barclays branches across England and Scotland!

Our collaboration demanding divestment from Israel’s weapons trade and fossil fuels has left the bank shattered. pic.twitter.com/ZSUMf06tCy