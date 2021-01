Alex Sandro után az olasz bajnoki címvédő Juventus egy másik alapembere, Juan Cuadrado is pozitív koronavírus-tesztet produkált, így rá sem számíthat az együttes az AC Milan elleni szerdai rangadón.

A torinói klub kedden délután adott hírt a jobb szélsőként és jobb hátvédként is bevethető kolumbiai futballista fertőzöttségéről, egyúttal közölte, hogy Alex Sandróhoz hasonlóan őt is karanténba helyezték. A két játékosnak nincsenek tünetei. A csapat azt is jelezte, hogy elővigyázatosságból kedd este nem indul el Milánóba, csak szerda délelőtt buszozik majd át a gárda a Torinótól 150 kilométerre fekvő nagyvárosba.

A Juventus számára komoly érvágást jelent Cuadradóék kiesése, mivel mindkét labdarúgó a kezdőcsapat tagja, ráadásul mellettük a kisebb sérüléssel bajlódó középcsatár, Alvaro Morata sem léphet majd pályára az éllovas milánóiak vendégeként.

Andrea Pirlo csapatának mindenképpen szüksége lenne a győzelemre a rangadón, mivel jelenleg tíz ponttal marad el szerdai riválisától a tabellán.

