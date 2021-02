A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko a napokban elismerte, hogy bár Max Verstappen szerződése 2023-ig szól, bizonyos feltételek nem teljesülése lehetővé teszi, hogy a holland idő előtt, akár már a 2021-es idény végén lelépjen írja a Player.

Verstappen szabadon távozhat a Red BulltólPedig eredetileg 2023-ig szól a szerződése.

Amennyiben úgy alakulna a helyzet, hogy március 28-án Bahreinben rajtoló szezon végeztével távozna Verstappen, minden bizonnyal a Mercedeshez kerülne, ahol Lewis Hamiltont válthatná – hiszen nagy meglepetésre a hétszeres világbajnoknak csak egy évre adott szerződét a címvédő.

Most a Red Bull csapatfőnöke, Chris Horner is megerősítette, hogy van kilépési záradék a holland kontraktusában, és azt is, hogy a címvédő valóban vonzó lehetőség Verstappen számára mint következő állomása:

Biztos vagyok benne, ha Lewis úgy dönt, hogy nem folytatja, akkor Max lesz a Mercedes kívánságlistája élén. Persze ott van még nekik George Russell, és számos más versenyző is. Most minden arról fog szólni, hogy milyen a kapcsolatunk, és tudunk-e versenyképes autót adni neki.

Horner természetesen szeretné megtartani Verstappent, és bízik benne, hogy ez sikerülni is fog.

