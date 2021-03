A Dárdai vezette Hertha három góllal verte a Leverkusent

Dárdai Pál csapata, a kiesés elől menekülő Hertha BSC simán, 3-0-ra legyőzte a Bajnokok Ligája-indulásért harcoló Bayer Leverkusent a Bundesliga vasárnapi meccsén.

Fotó: Soeren Stache / POOL / AFP

A Hertha már az első félidőben három gólt szerzett, és ezzel el is döntötte a mérkőzést. A csapat a folytatásban is több nagy helyzetet dolgozott ki, a második félidő elején újabb találatot is szerzett, de azt videobírós elemzés után a támadás elején észlelt kezezés miatt nem adták meg.

Dárdai Pál első berlini edzői időszaka éppen a Bayer Leverkusen ellen ért véget, amikor a 2018/19-es idény zárómérkőzésén a Leverkusen nyert 5-1-re. A második Dárdai-korszakban ez volt a nyolcadik mérkőzése a berlini csapatnak, amely öt vereség és egy döntetlen mellett a második győzelmét szerezte.

A győzelemmel a tizennegyedik helyre léptek előre, a Leverkusen a hatodik.

Bundesliga, 26. forduló:

Hertha BSC-Bayer Leverkusen 3-0 (3-0)

Forrás: MTI

Címlapkép: AFP