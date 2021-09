Michael Schumacher jelenlegi állapotáról biztató híreket közölt barátja – itt vannak a részletek

A FIA elnöke az egyetlen ember, aki a 2013-ban baleset szenvedő és kómába került egykori autóversenyzőt rendszeresen látogatja a családtagokon kívül.

A Blikk cikke szerint Jean Todt, a FIA a Bildnek nyilatkozott a Forma-1 hétszeres világbajnok Michael Schumacher állapotáról, aki 2013-ban egy síbaleset következtében kómába esett.

Michael Schumacher a 2012-es US Grand Prix-n

Fotó: wikipedia CC BY-SA 3.0/Gussisaurio

Todt – a családtagokon kívül az egyetlen kívülálló, aki rendszeresen látogatja a világbajnokot – szerint Schumacher állapota lassan és biztosan javul majd.

Sok időt töltöttünk együtt a feleségével, Corinnával, amióta Michael 2013. december 29-én balesetet szenvedett. Nagyszerű nő, nagyszerűen vezeti a családot is. Erre nem lehetett felkészülni, de kiválóan viseli a terheket azóta is. Bízom benne és ő bízik bennem. Az orvosok munkája és Corinna odaadása is kellett, hogy Michael túlélje a katasztrófát.