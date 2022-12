Izgalmasabb, fordulatosabb még lehet a vb, de meghatóbb már nem.

NELSON ALMEIDA / AFP

Mint ismert, a horvát válogatott bejutott a világbajnokság elődöntőjébe, miután tizenegyesek után kiejtette Brazíliát. A hosszabbításban Neymar góljával vezettek a brazilok, de Petkovic előbb egyenlített a 117. percben, majd a tizenegyeseket sokkal jobban rúgták a horvátok, és Livakovic is kiválóan védett – összegez a player.hu.

Brazília tehát kiesett, Horvátország pedig a Hollandia–Argentína párharc győztesével játssza az elődöntőt.

A kiesés egyben azt is jelenti, hogy valószínűleg nem látjuk már világbajnokságon Neymart. A 30 éves támadó korábban azt mondta, valószínűleg ez lesz az utolsó vb-je, és a kiesés után is úgy fogalmazott, nem tudja, mi lesz.

A brazilok érthető módon rendkívül csalódottak voltak, többen sírtak, Neymar is, a horvátok pedig persze ünnepeltek.

Ivan Perisic fiának, Leo Perisicnek Neymar nagy kedvence, és a horvát srác el is érte, hogy találkozzon a brazillal, még a pályán odafutott, és megvigasztalta a brazil tízest.

A Twitterre máris felkerült egy videó erről:

Leo Perisić, Ivan’s son, running over to console Neymar Jr in tears.