A magyar vízilabda-válogatott címvédőként a hetedik helyen végzett a dohai világbajnokságon.

MTI/Kovács Tamás

A magyar válogatott történetének ez volt holtversenyben a második legrosszabb világbajnoki szereplése, 2022-ben hazai környezetben volt még hetedik, a negatív rekordot az 1986-ban Madridban elért kilencedik hely jelenti.

Eredmény:

férfi vízilabdatorna, a 7. helyért:

Magyarország-Montenegró 18-16 (4-3, 2-3, 3-3, 5-5, 4-2) – ötméteresekkel.

Gólszerzők: Zalánki 4, Vigvári Vi. 3, Kovács P., Jansik Sz., Vámos 2-2, Fekete 1, illetve Vujovic 4, Popadic 3, Perkovic, Radovic, Vidovic 2-2, Mrsic 1

Akárcsak a 2022-es világbajnokságon, ezúttal is a 7. helyért csapott össze egymással a két csapat, akkor a magyarok a Margitszigeten 8-6-ra diadalmaskodtak.

Az utolsó világbajnoki mérkőzésről a 15 fős keretből Varga Dénes és Nagy Ádám maradt ki.

A magyarok Vigvári Vince lefordulásából szerezték meg a vezetést, de Marko Mrsic akcióból válaszolt. A túloldalon a 2023-as év legjobb férfi játékosának megválasztott Zalánki Gergő mutatta meg, miért nyerte meg a szavazást, egy másodperccel a támadóidő lejárta előtt bombázott a léc alá. A rivális emberelőnyből egyenlített újra, de Zalánki is értékesítette a fórt. Az ellenfél ötmétereshez jutott, de Mrsic a lécre bombázott, a túloldalon viszont Angyal Dániel remek passzát Jansik Szilárd értékesítette. A montenegróiaknak mindössze 11 másodpercük maradt a szünetig, de ez is elég volt nekik, hogy akciógólt szerezzenek, a magyar kispadról pedig hallani is lehetett az elégedetlenkedést.

A második felvonásra támadásban lefagytak a magyarok, a védekezésük viszont jó volt, mígnem Zalánki megúszásból értékesített egy ziccert, lezárva ezzel a közel egy negyeden át tartó szenvedést. Bő fél perccel a félidő előtt Montenegró fórból egyenlített, a túloldalon azonban a vb-újonc Kovács Péter centerből betalált. A montenegróiak ezúttal is góllal zárták a játékrészt, Vlado Popadic ötméterest értékesített.

A fordulást követően Fekete Gergő emberelőnyből lőtt hatalmas gólt, majd az újabb fór előtt Varga Zsolt kért időt a kétgólos vezetés megszerzésének reményében, Vámost Márton lövése viszont elakadt a kapusban. Hasonlóképpen tett a montenegrói szövetségi kapitány is, Miroslav Perkovic pedig közelről talált a hálóba. A túloldalon a magyarok hasonlóan játszották meg az előnyt, Vigvári tűpontos passzát Kovács húzta be, majd Zalánki zúdított a hálóba egy szabaddobást. A rivális egy percen belül két gólt szerezve egyenlített.

A zárónegyedből mindössze 23 másodperc telt el, amikor Popadic harmadik találatával a meccsen először vezetést szerzett Montenegró, Zalánki a túloldalon kapufára verte az ötöst. A Pro Recco balkezese megúszásból újabb büntetőt harcolt ki, a végrehajtó ezúttal Vámos volt, sikeresen. Zalánki újra megúszott, de a kapusba lőtte a ziccert, viszont Jansik összeszedte a labdát, fórt harcolt ki, amit Vigvári fejezett be.

A rivális megint két gólt szerzett egy perc alatt, így fordított, Vogel Soma helyére pedig Bányai Márk tempózott be. Jansik a falból előnyből egalizált, hátul pedig Vigvári szerzett labdát. Bányai másfél perccel a vége előtt ziccert védett, Vujovic azonban lelépett Manhercz Krisztiánról és kapásból a hálóba lőtt.

A magyarok 52 másodperccel a vége előtt Vámos bombájával egyenlítettek, Radovic azonban elhajlásból szép kapufás gólt lőtt. A magyaroknak 23 másodpercük maradt az egyenlítésre, Kovács kiállítást harcolt ki, Vigvári pedig ötméteres párbajra mentette a meccset.

A büntetőkhöz érkezett Vogel, akivel szemben kétszer is hibáztak a montenegróiak, a magyarok közül viszont senki sem rontott.