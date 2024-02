Ismét Mozdulj rá! Czanik Balázzsal

Visszatér a Mozdulj rá! programsorozat, ami bárkinek térítésmentes lehetőséget biztosít a sportolásra.

Czanik Balázs, a Capoeira aerobik megalkotója néhány éve hívta a „Mozdulj rá!” elnevezésű programját. Az ingyenes aerobic órák sportolni vágyók ezreit vonzották, számos résztvevő ekkor szerette meg a mozgást, ami azóta mindennapossá, sőt életformává vált számára.

Sajnos a pandémia miatt meg kellett szakítani a sorozatot, de most megújulva térünk vissza, még nagyobb lendülettel. Azért dolgozom mintegy 2 évtizede, hogy mindenkivel megszerettessük a rendszeres sportot és könnyen elérhetővé is tegyük azt. Bár azt vallom: alapvetően mindegy, hogy milyen formában és milyen körülmények között, az a legfontosabb, hogy mozogjon. Mégis úgy gondolom, hogy a legtöbb ember számára a csoportos órák jelentik a legjobb megoldást. Ha valaki még tanácstalan, akkor az aerobik jó alapot ad, valamit kiváló azért is, mert sokkal nagyobb sikerélményt nyújt, ha közösségben élhetjük át a mozgás örömét. Bármi legyen is az indíttatás, csak jót tehetünk a sporttal. Az órák jól átmozgatnak, inspirálnak, szuper hangulatúak, változatosak és hatalmas energiák szabadulnak fel a közös edzésnek köszönhetően. Ezért indítottuk újra a Mozdulj rá! programunkat, ami februártól bárki számára ingyenesen látogatható a Riz Levente Sportcsarnokban. Immár heti két alkalommal, kétféle csoportban várjuk az érdeklődőket