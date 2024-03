Két nagyágyú is hatalmasat villantott az NBA-ben

Zajlik az élet az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA)! LeBron James, a Los Angeles Lakers sztárja, újabb mérföldkőhöz érkezett karrierjében, és olyat villantott, ami eddig még soha senkinek sem sikerült. Míg az NBA All Star-gálán Stephen Curry és Sabrina Ionescu nyújtottak remek teljesítményt.

LeBron James kőbe véste, hogy ő az NBA történetének egyik legdominánsabb játékosa, miután megdöntötte Kareem Abdul-Jabbar által felállított minden idők eddigi legnagyobb pontrekordját.

Fotó: wikipedia

A 38 éves játékos 2023 februárjában szerezte meg a legtöbb pontot dobó kosaras címet, de nem elégedett meg ennyivel. Kedd este, a Denver Nuggets elleni mérkőzésen a harmadik negyedből 10,9 másodperccel a vége előtt egy fantasztikus dobással lépte át Abdul-Jabbar 38387 pontos rekordját, ezzel beírta magát az NBA történelmébe.

38,388 POINTS LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

LeBron átlagos pontja meccsenkét egyébként 27,1 pont. Az NBA történetének legtöbb pontját Michael Jordan szerezte meccsenként 30,1 ponttal.

Stephen Curry és Sabrina Ionescu is nagyot mentek az NBA All Star-gálán

Az NBA All Star-gálák történetében most először rendeztek nemek közötti csatát a hárompontosdobó-versenyen. A férfiakat a Golden State Warrios csillaga, Stephen Curry képviselte, a nőket pedig a WNBA-ből Sabrina Ionescu, a New York Liberty játékosa. Curry végül győzött, de nem volt könnyű dolga.

A verseny