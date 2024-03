Most leköpte a bírót Dejan Sztankovics, vagy félrebeszélt a Felcsút edzője

Hornyák nem kívánt arról nyilatkozni, hogy Dejan Sztankovics, a Ferencváros vezetőedzője leköpte a játékvezetőt.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője előbb azt állította a Fradi mesteréről, hogy szembe köpte a játékvezetőt, de az Újpest ellen elveszített meccset követően már nem merte vállalni a korábbi szavait.

A Magyar Labdarúgó Szövetség bizottsága enyhítette Mészöly Géza, az Újpest vezetőedzőjének eredetileg rasszizmus miatt kiszabott büntetését. A két plusz három meccs eltiltást (melyből három felfüggesztett) egy korábbi kétmeccses eltiltásra mérsékelték. Mivel a tréner már letöltötte a korábbi büntetését, a PAFC ellen már újra a kispadon lehetett.

Fotó: puskasakademia.hu

A mérkőzést felvezető televíziós interjúban is szóba került az eltiltása, amikor az M4 Sport erről kérdezte, a hazaiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt így felelt:

Nem fogom pártolni a kollégáimat, de az emóció megvan a kispadon A saját problémám, ha nem kontrollálom az érzelmeim, én is sokszor mondok olyan dolgokat, amiket nem gondolok komolyan. Mi vagyunk a legnagyobb nyomás alatt, de ez nem jelenti azt, hogy Sztankovics szembe köpheti a bírót. Bele tudom élni magam a kollégáim helyzetébe és nem kívánom senkinek ezt a nyomást, ami ránk van téve az eredmények miatt is. De ez a mi feladatunk, nekünk kell megoldani. Ha egy flash nyilatkozat van a mérkőzést követően, nekem is sokszor magamban kell tartanom azokat az indulatokat, amiket szívesen elmondanék a tévében is.