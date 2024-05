Osváth Zsoltot beperelték – Bukhatja az éttermét

Osváth Zsolt legutóbbi YouTube videójában mesélt követőinek arról, hogy tavaly nyáron beperelték őt 2022-ben nyitott éttermük miatt, mivel annak neve, az Unicorn Bistro összetéveszthető a felperes Unicorn Café nevével. A tét nem kicsi, Zsolt állítása szerint kivéreztetik őket.

„Mindannyian értetlenül álltunk a történtek előtt, ez egyáltalán hogy fordulhat elő? Fontos tudnotok, hogy mi a nevünket és az ábrás védjegyünket termesztésen levédettük a Szellemi Tulajdoni Nemzeti Hivatalnál, aki köteles ilyenkor lefuttatni egy védjegykutatást, amely pont azt a célt szolgálja, hogyha van összetéveszthetőség, az időben kiderüljön."

2022 júliusában ilyet a hivatal nem talált, erről hivatalos levelet küldtek nekünk. Maga a hivatal adott ki egy iratot, hogy ilyen üzlet, név nincsen

- magyarázta Osváth Zsolt a történteket.

Ügyvédjeik szerint a probléma kiskapuja, hogy a szóban forgó céget 2019-ben jegyezték be, ami után hivatalosan 5 éve van a tulajdonosnak arra, hogy meg is nyissa a vállalkozását – ez történt most is, bár a férfi megjegyzi, ennek ellenére nem volt semmi névegyezőség a 2 évvel ezelőtti vizsgálatkor – közölte az Index.

Az étteremtulajdonos végül nyomozásba kezdett, és azt is kiderítette, ki perelte be.

„Egy követőm, aki az éttermünk megnyitásától számítva többször is járt ott, vendégünk volt a fesztiválokon, posztolt onnan, követett minket minden platformon, részt vett a kis közösségünkben. Ettől még félelmetesebb érzés volt, hogy van aki tulajdonképpen kvázi a rajongókból vált azzá, aki el akarja tőlünk venni azt, amiért a belünket is kidolgoztuk. Kicsit átverve éreztem magam” – folytatta Osváth.

Köteleznek a névváltás, minden receptúránk kiadására, a beszállítóinknak az adatainak a közlésére, a közösségi oldalaink átnevezésére... Tehát tulajdonképpen kivéreztetnek

- mondta el, ám azt is kiemelte: hiába ítélt ellenük a bíróság elsőfokon, küzdeni fog az étteremért, és fellebbeztek az ítélet ellen.