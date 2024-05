Durván indult a Monacói Nagydíj – Az első kanyarban rommá tört a Red Bull autója

A rajt utáni első kanyart követően, az emelkedőn összeakadt Sergio Pérez és a két Haas, a Red Bull ripityára tört, így alig indult el a Monacói Nagydíj, a törmelékek eltakarítása végett viszonylag sokáig kellett szüneteltetni a versenyt.

Fotó: X-Twitter/Formula 1

A versenyt piros zászlóval megszakították a sok törmelék miatt. Az élő közvetítésben elsőre nem is látszott, mi történt, ez a visszajátszásokból derült ki: Kevin Magnussen felelőtlenül ment be Pérez mellé a kanyargós padlógázos szakaszon, a Red Bull irányíthatatlanná vált, majd a Haas másik autójával, Nico Hülkenbergével is karambolozott, eltalálva annak hátulját – közölte a rallycafe.hu.

Mivel Magnussen már 10 büntetőpontnál jár, és úgy néz ki, ezért a monacói balesetért is fog kapni néhányat, valószínűleg el fogják tiltani a következő futamról, egyben az F1-ben ő lehet az első, akinek a jogosítványában valaha összegyűlik 12 büntetőpont.

A törmelékek takarítása és a szalagkorlát javítása miatt a futam megszakítása viszonylag sokáig tartott. A roncstemetőről az F1 hivatalos X/Twitter oldalán is megtekinthetők képek.

Massive crash on the first lap of the Monaco Grand Prix

Everyone is ok. pic.twitter.com/pmwPXHOb7O