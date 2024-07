Itthon is testőr védi Szoboszlai Dominikot

Szoboszlai Dominikot sztárként kezelik külföldön és itthon is, nem véletlen, hogy már neki is van saját testőre.

Szoboszlai Dominik, a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatott csapatkapitánya a csapat sajtótájékoztatóján Weiler-Simmerbergben 2024. június 11-én – Fotó: MTI/Illyés Tibor

Már itthon is minden lépését vigyázzák Szoboszlai Dominiknak, akinek testi épségét saját testőre felügyeli – írja a Blikk. A magyar válogatott csapatkapitányát ezúttal a siófoki Neoton Família-koncerten kísérte ugyanaz az ember, akit korábban az Európa-bajnokságon, a csapat németországi bázisán is láthattunk mellette még biciklizés közben is. Sőt ugyan ez az ember bukkant fel mellette januárban az Operaházban, amikor a Liverpool középpályása hazalátogatott, hogy átvegye az év férfi sportolójának járó díját.

Ezen a szinten ez teljesen megszokott. Ha hazamegy, akkor például Szalah sem sétálgat őrizet nélkül Egyiptomban sehol

– mondta a Blikknek egy a játékoshoz közel álló, neve elhallgatását kérő személy.

A lap megpróbált utánajárni, hogyan dolgoznak a testőrök ebben a szakmában, mik a kondíciók.

Minden egyedi: egyedi árazás, egyedi esetek, de Szoboszlai Dominik egy kiemelt személy, sokszorosa lehet az órabére az átlagosnak

– mondta el Tüzes György biztonsági szakértő.

Ami 15-20 ezer forint per óra, ha egy átlagos személyt, egy átlagos esetet veszünk alapul, de lehet akár napi sok százezer forint per alkalom.

Az árszabás tehát megegyezés kérdése. És a feladat?