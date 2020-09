Elszabadultak az indulatok a Sztárban sztár színpadán Tóth Andi döbbenetes produkciója miatt

Komoly beszólások.

A nézőktől és a zsűri tagjaitól is a maximális pontokat begyűjtve nyerte a Sztárban sztár ötödik adását Tóth Andi, aki ezúttal az utánozhatatlan és ikonikus Tina Turnerként nyújtott parádés teljesítményt. Tóth előadása teljesen lenyűgözte a zsűrit is, akik nem győzték dicsérni a 21 éves énekesnőt. Papp Szabi elmondta, egyenesen Las Vegasban érezte magát, míg Bereczki arról beszélt, hogy Andi elgondolkodhatna azon is, hogy a Proud Mary stílusához hasonló dalokat adjon ki a jövőben.

„Sose lesz ilyen nőd! Egy ilyen nőnek három hónap után meg kell kérni a kezét, és királynőként kell kezelni élete végéig. Hát, ki enged el egy ilyen nőt?!”

– mondta Köllő Szabó Ádámnak, aki láthatóan zavarba jött, majd elismerően megtapsolta egykori kedvesét.

