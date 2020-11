A hétvégén derült ki, hogy mégis együtt van Curtis és Barnai Judit válogatott kosárlabdázó. Egy közös fotóval vállalták fel a kapcsolatot a közösségi médiában.

A Blikknek alig egy hónappal korábban még azt nyilatkozta Curtis, hogy nincs állandó barátnője, pedig egy ideje már sejteni lehetett, hogy egy Győrben játszó válogatott kosárlabdázó lány a kedvese. Úgy tűnik, a rapper élete most fordulóponthoz érkezett, Instagram-oldalán ugyanis először fordult elő, hogy közös képet osztott meg azzal a Barnai Judittal, akivel egyébként pár hónapja még le is fotózták, amint kilépnek a lakásának kapuján. A vasárnap posztolt fotón épp puszit ad a lány arcára.

Barnai Judit később a Blikknek nyilatkozott röviden a kapcsolatukról:

Igen, igaz, egy párt alkotunk. Most már lassan fél éve, hogy szeretjük egymást Curtisszel! A nyáron ismerkedtünk meg Balatonlellén, ahol egy közös barátunk mutatott be minket egymásnak. Azért nem beszéltünk erről eddig, mert a magánéletünk – úgy vélem – csak ránk tartozik, és azt meg kívánjuk tartani saját magunknak ezek után is, úgyhogy most a Blikken keresztül megkérem a sajtó képviselőit, ne keressenek ezzel kapcsolatban engem, mert többet nem szeretnék erről beszélni