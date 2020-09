Zuckerberg bejlentette, hogy komoly változás jön az üzenetküldésbe.

A különféle tartalmak (videók, képek, szöveges sorok) továbbítására korlátozást vezetnek be, azok egyszerre legfeljebb öt embernek vagy csoportnak továbbíthatók. Ezt annak érdekében vezetik be, hogy az álhírek lassabban terjedhessenek a platformon. Hasonló módszert alkalmaznak egyébként a WhatsAppban is.

Forrás: 24.hu

Kép: Pixabay