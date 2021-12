Így kerülnek az eszközök az orvosi rendelőkbe

Észre sem vesszük betegként, mennyi minden vesz minket körbe. Mikor egyszerű felhasználóként (betegként, ápoltként) belépünk egy egészségügyi intézménybe sokszor leginkább azzal vagyunk elfoglalva, hogy pontosan, időpontra érkezzünk, és izgulunk azon, hogy lehetőleg a legjobb ellátást kapjuk majd. (x)

Bejelentkezünk a recepción, majd helyet foglalunk a váróteremben és várjuk, hogy sorra kerüljünk és orvosolják a panaszainkat. Ilyenkor sokszor „teljes vakságban” van a beteg, hűen követi az egészségügyi dolgozók utasításait és kevéssé tudunk figyelni arra, hogy mi is vesz minket pontosan körül.

Illusztráció: 123rf.com

Ha csak egy szinte mindennapi példát veszünk alapul és orvosi vizsgálatra megyünk, eszünkbe sem jut betegként azon elgondolkodni, hogy mennyi minden eszköznek ott kell lennie a rendelőben, amely nélkül elképzelhetetlen a precíz munkavégzés, a betegek ellátása. A COVID-19 járvány kitörésével ráadásul jelentősen megnövekedett ezeknek a szükséges eszközöknek a száma.

Egy egészségügyi intézménybe való belépéskor (de egy étteremben, boltban vagy épp múzeumban és moziban szintén ez a helyzet) ma már nélkülözhetetlen egy érintés nélküli lázmérő, valamint egy kézfertőtlenítő gép használata, melyek közül a Steripower márkanév az egyik legelismertebb ma a piacon, mely az Allegro Kft. egyik vezető márkája. A Steripower egy érintésmentes kézfertőtlenítő adagolórendszert, mely napjaink egyik legprofesszionálisabb kézfertőtlenítő készüléke: porlasztásos technológiával készült, így egyenletesen permetezi a fertőtlenítőszert a használó kezeinek teljes felületére, így minimális dörzsölés szükséges csak, a túlfolyás, és ezzel a pazarlás elkerülhető.

Az Allegro Kft. egy 1990-ben alapított, immár több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkező egészségügyi szolgáltató, mely alapításakor már azt a célt tűzte ki maga elé, hogy partnerei számára hatékony, rugalmas és gyors kereskedelmi szolgáltatásokat és hozzá kapcsolódóan szervízszolgáltatásokat végezzen. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan szélesítette termék és szolgáltatás palettáját így mára többek között számos magánklinika, fogászati rendelő, kórház és egészségközpont megbízható beszállítója lett.

Egy egészségügyi intézmény felszerelése komoly feladat

Még szinte be sem léptünk a rendelőbe, és máris mennyi minden feladat van! Nem csoda, hiszen egy magánrendelő elindítása, egy fogorvosi rendelő felépítése vagy épp egy kórházi osztály teljes berendezése és fenntartása nehéz feladat, ahol nagyon sok praktikus szempontot kell számba venni, mérlegelni és kivitelezni. És természetesen nagyon fontos itt is, hogy lehetőleg hosszú távon is jól működő minőségi eszközöket, készülékeket, bútorzatot szerezzünk be. Az Allegro Kft. gyakorlott szakembereinek már több száz rendelő felszerelésében volt részük, így rutinjuk, tapasztalatuk révén váratlan helyzetekben is helyt tudnak praktikus, és mindemellett gazdaságos megoldásokat kínálva partnereik részére.

A járvány miatt szinte kötelező kellék lett a kézfertőtlenítő: Steripower állványok, amelyek változatos design-ban rakhatóak ki (fotó forrása: steripower.cl)

Elérhető termékek köre:

- vizsgálóbútorok széles kínálata: vizsgálóágyak, vizsgálószékek, vizsgálóasztalok

- betegszállító eszközök: kocsi, szék

- vérvételi székek

- gyógyszerelő kocsik

- kompakt kezelő egységek

- orvosi- és vizsgálólámpák stb.

És ha a bútorzat és gépek már megvannak, akkor jöhetnek az „apróságok”

Az Allegro Kft. azon túl, hogy szakszerűen berendezi a rendelőt, azon túl annak műszaki eszközökkel, orvosi műszerekkel, gépekkel és egyéb higiéniai eszközökkel való felszerelésében is segíti partnereit. Higiéniai, ápolási termékek, különböző műtétes szakmák anyagai, felszerelései, gasztroenterológiai cikkek, valamint sürgősségi készülékek sokaságát forgalmazzák. Szakembereik az ország egész területén állnak rendelkezésre, olyannyira, hogy az ország szinte összes állami egészségügyi intézményével napi munkakapcsolatban állnak miközben a magán egészségügyi szolgáltató partnereik száma is folyamatosan bővül.

A minőség mindenekelőtt

A CE-jelölést az Európai Gazdasági Térségbe helyezendő termékekre vezették be, az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia országaira kell elhelyezni még akkor is, ha a terméket ezen országokon kívül gyártják.

A CE jelölés garancia arra, hogy az EGT-ben értékesített termékek megfelelnek a magas biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek.

Az Allegro Kft. által forgalmazott termékek körében csak és kizárólag CE tanúsítvánnyal rendelkező, kórházi kipróbálásnak alávetett eszközök szerepelnek, melyek minőségéért garanciát vállalnak.

