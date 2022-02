Létezik repülőgépgyár itthon, és még sikeres is

Kevesen tudják, de van Magyarországon sikeres repülőgépgyár, nem is kicsi. És még azt is megmutatták, hogy nemcsak a sikerek időszakában, de a válságban is lehet értelme hitelt felvenni, és fejleszteni.

Nem sokaknak van olyan vállalkozása Magyarországon, mint Boros Lászlónak. A Magnus Aircraft Zrt. sportrepülők készítésével foglalkozik, a KAVOSZ készített vele interjút. A hangár egyik kijárata a pogányi repülőtérre nyílik, így az elkészült repülők rögtön a levegőbe emelkedhetnek, ahonnan a világ minden kontinensének légtereiben szállhatnak majd és szállnak jelenleg is, hiszen Boros László cégének gépei nem csak itthon remekelnek.

Nagyon különleges járművek készítésével foglalkoznak. Hogy indult ez a történet és hol találkozhatunk a Magnus Aircraft repülőivel?

2014-ben alakult a Magnus Aircraft Zrt., kétüléses sportrepülőgépek gyártásával és fejlesztésével foglalkozunk. Ma már 8 cég van a családban és a világ minden földrészén van leányvállalatunk, vannak dealereink, és az ő segítségükkel a repülőgépeink már számos földrészen megszerezték a szükséges engedélyeket. Jelenleg 90 kollégával dolgozunk, de ez rohamosan bővülni fog most, hogy a pandémia szorításából szabadulunk.

Ezek szerint Önöket is megviselte a járvány időszaka. Ezért szerettek volna hitelt felvenni?

A társaságunknak nagyon fontos a folyamatos fejlődés. Ahhoz, hogy ne torpanjon meg a termelés, az eszközöknek, alapanyagoknak folyamatosan érkezniük kell, enélkül nem tudunk működni. A pandémia időszakában sem szerettük volna, hogy a haladásunk ritmusa megtörjön, ezért fordultunk a KAVOSZ-hoz. A beruházási hitelt vettük igénybe, hogy a gép- és eszközbeszerzéseink meg tudjanak érkezni a megfelelő pillanatban, és ne toporogjunk egy helyben a nehéz időszak végét várva.

Az egyik ilyen beszerzett eszköz egy Plotternek nevezett szabászgép. Ez egy nagyon modern eszköz, amivel a szabásterv alapján a legjobb anyagkihozatallal tudunk szöveteket szabni, akár gyantázott állapotban is. Ez hatékonyságot, anyagspórolást és egy kis takarékosságot eredményez a társaságunknak.

Milyen feladatok állnak jelenleg Önök előtt?

Bár a beruházási hitel átsegített minket egy nehéz időszakon, mégis szeretnénk behozni azt a fejlődési lemaradást, amit a járvány okozott. Szeretnénk elérni azt a létszámot, amivel terveztük ezt az üzemet. A jelenlegi és további modellek, így például egy négyüléses modell fejlesztése, illetve a kompozitüzem kapcsán más iparágakban való megjelenés is a célunk.

Forrás: KAVOSZ.hu