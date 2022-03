Miért létfontosságú a kültéri kamera rendszer burkolata?

A kültéri kamera rendszer kizárólag abban az esetben váltja be a hozzá fűzött reményeket, ha a burkolata kifogástalan minőséget reprezentál. A kényes precíziós műszer belsejében található elektronikus alkatrészeket védeni kell a környezeti hatásoktól, mostoha időjárási viszonyoktól – erre pedig csak az IP burkolat képes.

IP védelemmel ellátott kamera rendszerek

Erős UV sugárzás, hó és eső, tomboló mínuszok, szálló por és egyéb szennyeződések – csak, hogy néhányat említsünk azon akadályok közül, amikkel minden kültéri egységnek szembe kell néznie. Érthető, ha csupán azok a berendezések mennek át a rostán és vizsgáznak jelesre, amelyek kompromisszumoktól mentes minőséget élveznek. Az Alarmdirect széles skálán mozgó termékpalettáján lévő kamera rendszerek IP (Ingrass Protection) burkolattal rendelkeznek, így kifogástalan védelmet biztosítanak az adott egységnek.

A fémházas kompakt és dóm burkolattal rendelkező kamera rendszer

A címben szereplő típusok az egyik legkeresettebbek a piacon. Mindkettő burkolatába nem csupán a kamera infra megvilágítás van beépítve, de az objektívje is. Természetesen nem csupán nappal, de éjjel is remekül teljesít. Szürkületkor a rendszer automatikusan átkapcsol éjszakai üzemmódba. Az újabb modern típus már éjszaka is színes felvételt rögzít. A dóm burkolattal rendelkező rendszerek is tudják mindezt – egyébként nagyon hasonlítanak a fémházas kompakt kamera rendszerekre, az eltérés csupán a külalakjuk terén mutatkozik meg.

Box burkolattal a rugalmas felhasználásért

A box burkolattal rendelkező rendszerek tekintetében sem az infra LED megvilágítás, sem a kamera objektívje nem számít alaptartozéknak. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne minden gond nélkül beszerelni ezeket az alkatrészeket. Ez ad egyfajta szabadságot is a számunkra – az objektívet ugyanis a saját igényeink szerint variálhatjuk.

Csúcskategóriás minőség: speed dóm kamera rendszer

Sokszoros optikai zoom, 360 fokos szögben való elforgathatóság – ezen kedvező tulajdonságai teszik ideálissá a speed dóm egységeket a nagyobb területek megfigyelésére. Persze ennek ára is van: a speed dóm burkolatú kamera rendszerek költségesebbek, mint más típusok.