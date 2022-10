Miért jönne el a világvége, ha a szélsőséges politikai nézeteket valló Elon Musk felvásárolná a Twittert?

Elon Musk nem elégszik meg azzal, hogy ő a világ leggazdagabb embere, úgy gondolja, ennél sokkal többre hivatott, például mindenképpen bele kell szólnia a világpolitikába is.

Az elmúlt hetekben különösen aktív volt ezen a téren, és ha végül nem is igaz, hogy felhívta Vlagyimir Putyint – bár Ian Bremmer szerint maga mondta neki ezt, de Musk tagadja, hogy beszélt volna az orosz elnökkel –, mindenképpen figyelemre méltó a helyezkedése – írja 444.hu.

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Az utóbbi időben mindenesetre arról is volt már szó, hogy Musk sziklaszilárd elhatározással bír a Twitter felvásárlásával kapcsolatban, majd arról is, hogy mégsem, majd megint mégis. Ettől függetlenül eléggé biztosnak tűnik, hogy valamikor a közeljövőben tényleg Elon Musk lesz a Twitter tulajdonosa, ami sokak szerint kifejezetten ijesztő. Paul Barrett, a New York-i Egyetem Stern School of Business üzleti és emberi jogi központjának igazgatóhelyettese legalábbis úgy fogalmazott: az, hogy Musk Twitteren tett javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként oldják meg az ukrajnai háborút, vagy hogy úgy gondolja, Kínának át kellene vennie az irányítást Tajvan egy része felett, szerinte „jól illusztrálja, miért lenne katasztrófa, ha a Twitter Musk tulajdonába kerülne”.

