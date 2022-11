Ezt láttuk szépnek idén: TOP 5 női szemüveg trend 2022

A szemüveg női változatai sokkal többet jelentenek egy fontos használati eszköznél. Divat kiegészítőként, sőt, akár karakterjegyként is szükségünk van rájuk, ezért a gyártók igyekeznek évről évre izgalmas keretekkel előrukkolni. A női szemüveg trend 2022-ben is tartogatott újdonságokat, miközben a régi klasszikusokat sem kellett végleg elfelejtenünk. (x)

Kecses fémkeret

Ezek a légiesen divatos női szemüvegkeretek már tavaly belopták magukat a szívünkbe, idén azonban már egészen nagyformátumú modellek is teret nyertek maguknak. A vékony keretek szinte mindenkinek jól állnak, de kifejezetten előnyösek az ovális fejformához.

A domináns színek az arany és a rózsaszín, de előfordulnak fekete és más színű verziók is.

Van kerek, szögletes, geometrikus, pilóta vagy Windsor-szemüveg, szóval bármilyen stílust kedvelsz, biztosan találsz belőle vékony fémkeretes változatot!

Kerek formák

A tavalyi női szemüveg trendek egyik legnépszerűbb darabja idén is nagy sikert aratott. A kerek szemüveg formák különféle méretekben és színekben kaphatók. Népszerűségének köszönhetően számtalan márka emelte be kollekciójába ezt a típust, így stílusok terén is bőven van miből válogatni!

A kör alakú forma már John Lennon-t és Janis Joplint is rabul ejtette, de neked is biztosan jól fog állni, hiszen tökéletesen kiemeli a nőies vonásokat.

Természetes anyagok

Az idei év egyik legnagyobb durranása a természetes anyagból készült szemüveg. Ezek a keretek semmihez sem fogható kényelmet biztosítanak, ráadásul elképesztően stílusosak! Készülhetnek fából vagy a vízibivaly szarvából kidolgozott szaruból.

A pláne az egészben, hogy ezek a bivalyok bizonyos időközönként maguktól hullajtják el a szarvukat, így ez egy igazán egyedi és természetes megoldás. A fából készült keretek pedig rengeteg változatban kaphatók.

Pilóta szemüvegek

A Ray-Ban Aviator napszemüvege az egyik legnépszerűbb modell, amióta világ a világ. Azonban igazi újdonság, hogy ez az ikonikus forma már látószemüvegként is meghódította a világot. A Ray-Ban-en kívül számos más márka is készít hasonló kereteket különböző anyagokból, időnként egészen szögletes formavilággal. Ez a szemüveg biztosan magára szegez minden tekintetet és nem engedi el őket egyhamar!

Átlátszó műanyag keretek

Egy igazán érdekes trend, amely a tavalyi év után idén is dübörög: az átlátszó szemüvegkeretek. A legtöbb márka piacra dobott nem egy ilyen modellt, hiszen az áttetsző keret egyszerre nyújt légies megjelenést, miközben rendkívül egyedivé tesz bárkit. A forma és a szín nem számít, ennek a típusnak a különlegességét az átlátszó acetát anyag adja.

Dioptria nélkül is trendi

A legtrendibb szemüvegekről természetesen azoknak sem kell lemondaniuk, akiknek nincs problémájuk a látásukkal. Nulldioptriás lencsével akár egyszerű divat kiegészítőként is használhatók, azoknak pedig, akik sokat ülnek a számítógép előtt, a női monitor szemüveg nem csak stílusos extra lesz: számos problémát, többek között a szemszárazságot, sőt akár a látásunk romlását is megelőzhetjük vele.

