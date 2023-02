Egyre több helyen törlik el az egyik legalapvetőbb repülőteres szabályt

Úgy tűnik, vége az utazós kiszerelésekért való rohangálásnak repülős túra előtt.

A repülőgépekre felvihető folyadék maximális mennyisége, 2006 óta 100 milliliter, amikor is egy utas robbanószert akart készíteni a fedélzetre vitt anyagokból. A terv megvalósítását sikeresen megakadályozták, a további hasonló helyzetek elkerülése érdekében vezették be a korlátozást. Eddig legalábbis ez volt a gyakorlat, ám néhány országban mostanra fejlettebb biztonsági rendszereket vezettek be, amelyek lehetővé teszik 2 liter mennyiségű folyadék fedélzetre vitelét – írja a Velvet.hu.

Fotó:123RF.com

Legutóbb az Egyesült Királyság kormánya döntött úgy, hogy megreformálja a repülőterei biztonsági rendszerét. Minden repterének határidőt adott a modernebb ellenőrző berendezések beüzemeltetésére. Ezeknek köszönhetően a repülőgépekre felvihető folyadékok mértéke a továbbiakban ebben az országban is 2 liter lesz.

Az Egyesült Királyság repülőtér-üzemeltetőinek beruházása a következő generációs biztonságba nagy előrelépést jelent az ország légi közlekedése számára, és felzárkóztatja azt a világ legjobbjaihoz. Ez megkönnyíti az utazást az királyság repülőterein, és magát a légi közlekedést is kellemesebbé teszi

— mondta Christopher Snelling, az angol repülőtér-üzemeltetők szövetségének politikai igazgatója.

Az írországi Shannon repülőtéren már bevezették a rendszert, illetve hasonló módosítások léptek érvénybe például az Amszterdam-Schiphol repülőtéren és néhány helyen Amerikában is.

