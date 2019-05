Újabb budapesti kerület döntött: nem várnak Tarlósra, maguk írtják a patkányokat

Miután két zuglói óvodában is feltűntek a patkányok, a Karácsony Gergely vezette XIV. kerületi önkormányzat egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen a fideszes képviselők tartózkodása mellett úgy döntött, hogy megbízza a fővárosi patkányirtást korábban végző Bábolna Bio céget a kerületi patkányirtással.

Most egy másik ellenzéki kerületi polgármester is úgy döntött, saját kezébe veszi a patkányirtás kérdését: Gajda Péter, Kispest MSZP-s polgármestere a Facebookon közölte, hogy ott is rendkívüli patkányirtást rendeltek el.

Gajda azt írta, mivel a fővárosi önkormányzatnak nem sikerült úrrá lenni a Kispestet is érintő patkányinvázión, ezért rendkívüli patkányirtás megkezdésére utasította kollégáimat, ráadásul a XIX. kerüeltben is a nagy tapasztalatokkal rendelkező Bábolna Biót bízták meg a munkával.

Gajda azt írta, a cég május 30-tól 70 helyszínen kezdi a munkát óvodákban, iskolákban, sportlétesítményekben, közterületeken.

Hétfőn egyébként a Főpolgármesteri Hivatal azt közölte, hogy megkezdődött az intenzív patkányirtás négy kerületben, ezek az V., a IX., a XIII. és a XX. kerület. A fővárosi megbízású patkányirtást a korábban csak szúnyogirtással foglalkozó RNBH Konzorcium végzi.

Forrás: hvg.hu