Nincs megállás: rendületlenül esik tovább

Megint sok eső lesz, sőt, van, ahol túl sok... A hét végére azért kedvezőbbek a kilátások.

Előrejelzés az ország területére csütörtök estig: Délkeleten már felszakadozik, csökken a felhőzet, másutt még jobbára borult marad az ég. Egyre inkább a Dunántúlra és az északi határ közelébe koncentrálódik a tartós csapadékhullás, de ott is egyre kevesebb helyen lesz jellemző. Ugyanakkor keletebbre délután szórványosan alakul ki zápor, délkeleten néhol zivatar is. Az északi, északkeleti szél az Észak-Dunántúlon, valamint a Zemplén tágabb környezetében erős lesz, zivatarokban viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 12 és 17, keletebbre 15 és 23 fok között valószínű. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés:

Ma késő esti órákig a Dunától keletre, illetve a Dunántúl északkeleti részén néhol zivatar előfordulhat, majd a hajnali, reggeli órákra egyre inkább keleten, északkeleten van esély még egy-egy előfordulására. Az intenzív záporokat vagy zivatart éjfélig a Dunántúlon és a Dunántúl északkeleti részén helyenként, majd hajnalig egyre inkább csak északon, reggelig északkeleten egy-egy helyen kísérheti felhőszakadás (> 25-30 mm). Az ország északi megyéiben csütörtök reggelig nagyobb területen 20 mm feletti csapadék hullhat területi átlagban a záporos csapadékból. Csütörtökön napközben előreláthatólag délutánig, estig a délkeleti megyékben alakulhat ki helyenként zivatar, viharos (60-75 km/h) szél és kisebb méretű jég (jellemzően 2 cm alatti átmérővel) kíséretében.

