Vasárnap általában napos idő várható, de délután néhol erősebb lesz a gomolyfelhő-képződés.

A délutáni, esti órákban helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka északnyugaton változóan, hajnaltól erősebben felhős lesz az ég, másutt alapvetően derült idő valószínű. Északnyugaton főként a hajnali óráktól elszórtan zápor, zivatar lehet, másutt csapadék nem várható.

Hétfőn északnyugaton többnyire erősen felhős időre számíthatunk, másutt eleinte derült lesz az ég, majd napközben gomolyfelhő-képződés valószínű, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon lesz. Kezdetben északnyugaton, majd délkelet, kelet kivételével másutt is kialakulhat zápor, zivatar. Vasárnap a déli szél néhol megélénkül, hajnaltól eleinte északnyugaton, később máshol is északira, északnyugatira fordul a szél, több helyen megerősödik, a Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 28 és 35, északnyugaton 24 és 27 fok között valószínű.

Forrás: MTI