Olyan időjárás jön, amiről hallani sem akartunk

A kedden-szerdán érkező hideg léghullámok hatására a hét második felében megérkezhetnek az első őszi talajmenti fagyok – írta hétfői agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hozzátették: nagyobb csapadék nem várható, mely a betakarításra, a talajmunkákra, az érésre kedvező, és a repce számára is még elegendő nedvesség áll a rendelkezésre a talajban az ország nagyobb részén. Ugyanakkor különösen északkeleten a talaj nagyon száraz, errefelé nagy szükség lenne az esőre.

Zajlik a napraforgó betakarítása, sőt az Alföldön már megkezdődött a kukorica aratása is. A további éréshez, az optimális szemnedvesség kialakulásához, a betakarításhoz száraz, meleg időjárás lenne az ideális, mely az elmúlt időszakban nagyrészt meg is valósult. A többnyire kellően nedves felső talajréteg kedvező feltételeket jelent az őszi káposztarepce fejlődéséhez, valamint az őszi kalászosok vetése előtt a talaj előkészítéséhez is.

A kukorica számára a Dunántúl délnyugati részén, így Kaposvár térségében is eléri a csapadék mennyisége az optimális értéket. A csapadék eloszlása a tenyészidőszak során viszonylag egyenletes volt, a talajnedvesség gyakorlatilag egyszer sem süllyedt a kritikus szint alá. Így Kaposváron jó termés várható. Nyíregyháza környékén viszont több mint 100 milliméterrel kevesebb eső esett az optimálisnál, ráadásul a nyár folyamán igen egyenetlen volt a csapadék eloszlása.

Mint kifejtették: múlt hét kedd óta számottevő csapadék nem hullott az országban. Az elmúlt 30 napban északon, északnyugaton esett komoly mennyiség, míg délen és keleten jelentős, 20-60 milliméteres csapadékhiány alakult ki. A talaj sokat szikkadt, száradt az elmúlt napokban, de az ország döntő részén még megfelelően nedves a fölső réteg, ugyanakkor főleg északkeleten nagyon száraz a talaj. A mélyebb rétegekben országszerte jelentős a nedvességhiány.

Ezen a héten jelentős lehűlésre, de alapvetően száraz időjárásra lehet számítani. Kedden érkezik a hűvös levegő első hulláma, majd szerdán a következő, de csak nagyon kevés csapadékkal. Legfeljebb délnyugaton eshet számottevő mennyiség, de területi átlagban ez is 5 milliméter körül marad. A keddi felhős idő után nagyrészt többnyire napos, száraz idő következik, mely a betakarításra, a talajmunkákra, az érésre kedvező, a repce számára is elegendő nedvesség áll még rendelkezésre az ország nagyobb részén. Ugyanakkor a Tiszántúlon, délnyugaton, de különösen északkeleten a talaj fölső része (is) nagyon száraz, errefelé szükség lenne az esőre. A talaj tehát ezen a héten száradni fog, 5-15 milliméter nedvességet veszíthet.

A hőmérséklet jelentősen visszaesik: szerdától már a csúcsérték is országszerte 20 fok alatt marad gyakorlatilag egész héten. Helyenként már megjelenhetnek az első gyenge talajmenti fagyok. Erre esély a derült, szélcsendes éjszakákon van, különösen az Északi-középhegység és a Dél-Dunántúl völgyeiben, valamint a homoktalajok fölött. A jelenlegi számítások szerint fagyveszélyes lehet a csütörtök, a péntek és a szombat hajnal. A hosszabb távú, de bizonytalanabb előrejelzések szerint a következő héten jelentősen melegszik az idő, de csapadék nem érkezik.

Forrás: MTI