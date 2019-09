A múlt hét óta egy 20 tonnás markoló végez „régészeti előkészítő földmunkát” a budai Vár alatti Logodi utca üres telkén, aminek oldalát egy ingatag támfal védte a leomlástól. A lakók előre rettegtek, hogy baj lesz, hétfőn le is omlott a támfal, ami a kivitelező szerint csak a kerítés egy darabja – számolt be az Index. Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere kedden azt közölte: "szabálytalan és engedély nélküli kivitelezési munka vezetett a budai Logodi utcában történt hétfői támfalomláshoz".

A történtek miatt Csárdi Antal, a terület országgyűlési képviselője és V. Naszály Márta párbeszédes polgármesterjelölt feljelentést tesz, véleményük szerint a kivitelezés kimeríti a veszélyeztetés gyanúját.

Csárdi elmondta,

a telek eladására egy előszerződés van érvényben, ami akkor lép életbe, amikor a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) befejezte a területen az építkezés előtti kötelező régészeti ásatást.

Az Index megkereste a kivitelező földmunkát végző céget is, aminek vezetője, azt mondta a lapnak, hogy nem is a támfal omlott le, csak a támfalom álló kerítés egy része, ami ezen a részen gyengébb volt, és nem bírta a markoló 20 tonnás súlyát. Hozzátette, hogy

minden szükséges engedélyük megvan a munkához.

A cég közölte azt is,

sajnálják az omlást, és mindent elkövetnek, hogy ne legyen baj a továbbiakban.

A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgató-helyettese az Indexnek elmondta, hogy a telken védett régészeti lelőhely, valószínűleg török temető található. Szerződésük van a terület feltárására, a mostani munka azonban még csak a feltárás előkészítése volt. A munkát végző Land-Bau Kft. a felső újkori réteget távolította el a beruházó megbízásából, de a BTM csupán a régészeti szakfelügyeletét látta el ennek a munkának, a megfelelő statikai felügyeletet a beruházónak kellett volna biztosítania. Láng Orsolya hozzátette, hogy

addig nem kezdik el az ásatást, amíg a támfal nincs megerősítve, és a beruházó nem biztosította a biztonságos körülményeket hozzá.

Az ügy kapcsán kedden megszólalt az I. kerület polgármestere is

Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere azt mondta:

a telek magántulajdonban lévő építési telek, de építési engedélyt mostanáig sem kértek az önkormányzattól, így azt sem tudják, mit és milyen célból szeretnének építeni.

A Logodi utca régészeti szempontból kiemelt lelőhelyként van nyilvántartva. Az előzetes régészeti feltáráshoz kapott ugyan hozzájárulást a kivitelező, de ilyen fajta földkitermelésre viszont egyáltalán nem volt engedélyük – szögezte le a polgármester, aki azt is elmondta: a szükséges közterületfoglalási engedélyüket múlt pénteken el is utasította a budavári önkormányzat, épp azért, mert a munkálat szükséges szakmai, statikai dokumentációját nem adták be.

Azt is hozzátette, a terület egy lejtős, veszélyes terület. Ezért fokozott biztonsági előírásokat kell betartani.

Kiemelte:

az a fajta munka, ami nélkülözi a szakmai és statikai felmérést, nem folytatható, de nem teljes leállításról intézkednek, mivel így sem maradhat a telek. Valamilyen gyors, szakszerű megtámasztásra van szükség.

A délután folyamán a közműszolgáltatók szakemberei és a katasztrófavédelem is megtekinti a helyszínt. Az utca adott szakaszán vélhetően súly- és sebességkorlátozást vezetnek majd be – közölte Nagy Gábor Tamás.

Csány Éva, az I. kerület főépítésze azt mondta: talajmechanikai, statikai vizsgálatot rendeltek meg a területen. Egy ilyen esetben több műszaki megoldás lehetséges. Azon dolgoznak, hogy minél előbb, különösen télre, stabil legyen a környék megtámasztása.

Azt is megjegyezte, hogy ideális esetben még a földkivétel előtt cölöpökkel leverve kellett volna fallal megtámasztani a falat.

Forrás: Index, MTI