Curtis teljesen kikészült – Ez durván rányomja a karrierjére a bélyeget

Már három éve a rácsok mögött van a testvére, emiatt olyan üzeneteket kap, hogy „gyilkos a bátyád”.

Curtis bátyja már három éve, hogy börtönben ül a Katzenbach Imre-gyilkossági ügy egyik vádlottjaként. A rapper Hajdú Péter Beköltözve című műsorában azt mondta:

"Most lesz 3 éve, hogy bent vannak. Az alapján, hogy egy börtönviselt elítélt ember azt állítja, azt mondja a testvéremről, hogy megöltek valakit. Mindenre rányomja a bélyegét: édesanyám egészségügyi állapotára, az én karrieremre is, mert nekem ugyanúgy vannak olyan üzenetek, hogy gyilkos a bátyád stb... Ezzel jönnek, hogy majd kegyelmet kap a bátyám. Bárcsak kegyelmet kapna, bárcsak ezért mentem volna be. Nem kegyelmet kéne, hogy kapjon, hanem igazságot"