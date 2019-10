Elhunyt az ismert, magyar rádiós

Fodor János a Facebook-oldalán közölte a szomorú hírt.

Kollégája és pályatársa, Fodor János a Facebook-oldalán közölte tragikus hangvételű posztjában a szomorú hírt:

„Ráduly Margit

Kicsike és törékeny. Rekedtes, jellegzetesen mély hangja itt belül, bennem rezonál. Amikor írom a sorokat, még él. Haldoklik. Halad a halál békés állapota felé. Hosszú Út. Ez is.

Most – tudom – alszik. Mire befejezem a sorokat, az álma tán oly mély lesz, hogy már nincs szüksége levegőre. (...) A mese ezúttal is az üveghegyen túl kezdődik, amikor még a munkakönyvekben leginkább egy bejegyzés volt található. Persze nem a Margitéban. Szóval, történt egy s más ebben az eddig is hosszú életében, ami remélhetően még sokáig tart. Nem mondom hát, hogy itt a vége, fuss el véle!