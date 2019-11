A klímaváltozás miatt ellephetnek minket a téli legyek?

Már mostanában is sokkal több a lény, a viszonylag meleg november miatt sokan panaszkodnak a repkedő rovarokra. A Bors cikke szerint természetes, hogy melegben előjönnek a legyek.

Cikkükben azt írják, télen azért nem látni annyi legyet, mint nyáron, mert szükségük van a melegre ahhoz, hogy repülni tudjanak.

Az interneten számos fórumon panaszkodnak arra az emberek, hogy úgy érzik magukat, mintha nyár lenne, legalábbis a legyek mennyisége miatt. A szakemberek szerint ezek az állatok a melegben aktívabbak.

A napsütés előcsalogatja a legyeket, és elindulnak élelmet keresni, így kerülhetnek akár a házakba is

– kezdte a Borsnak dr. Soltész Zoltán biológus, az Ökológiai Kutatóközpont és a Magyar Természettudományi Múzeum kutatója.

Ezeknek az állatoknak a repülése függ a hőmérséklettől, de vannak olyan fajok is, amik akár télen is aktívak lehetnek. Ha leesett valahol a hó, de aztán gyönyörű napsütéses idő köszönt be és olvadni kezd, ők előjönnek. Ha jön a hideg, fáskamrákba, pincékbe, szénaboglyákba, pocokjáratokba, az avarba és egyéb védett helyekre bújnak