Ne lepődjön meg, ha péntek este néhány helyen megdörren az ég

Szerencsére az időjárás nem tartja a fekete pénteket, de tartós szürkeségre sem kell számítanunk. Felszakadozik a felhőzet, és egyelőre a lehűlés is várat magára.

A felhőátvonulások mellett rövidebb-hosszabb napos időszakok is lesznek, elszórtan kell számítani záporokra, az ország déli felében zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szelet élénk, északon helyenként erős széllökések is kísérik. A hőmérséklet kora délután 10 és 15, késő este 3 és 8 fok között alakul.

Figyelmeztető előrejelzés:

Az éjjel helyenként képződő ködfoltok péntek reggel, délelőtt feloszlanak. Péntek délután/kora este az ország déli felén egy-egy zivatar kialakulhat.

