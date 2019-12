Tímea felháborodott a vádak miatt. A színész 61 esztendős volt, amikor a nála 40 évvel fiatalabb szerelmét feleségül vette, vagyis éppen fiatalasszony volt, amikor férje állítólag erkölcstelen volt munkatársnőjével.

Mihályi Győző azt állítja, hogy a zaklatási vád ellene nem igaz, és a családja tartja benne a hitet, hogy tisztázni tudja a nevét. Felesége, Tímea kiáll mellette.

– jelentette ki a Blikknek Mihályi Győző a hétfői társulati ülés és a szakszervezet etikai bizottságának meghallgatása után.

Utóbbi lezárta az ügyet és elítélt mindenfajta zaklatást. Mihályit és fiatal feleségét megviselték az elmúlt napok eseményei.

Megnyugtató, hogy senki nem jelezte sem most, sem korábban, hogy sérelem érte volna. Csakhogy egy, kizárólag pletykákra hagyatkozó egykori kollégától származó levél lavinát indított el. Mindig is tiszteltem a női nemet, magam is elítélem a zaklatókat. Személyes sértettség és politikai hátszél áll az ellenem álló támadás hátterében