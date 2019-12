Virágzik az ibolya Zala megyében, de már nem sokáig

A decemberi enyhe időjárás műve.

Virágzik az ibolya(Viola odorata) karácsonykor, a Nagykanizsa közelében lévő Förhénc hegyen 2019. december 26-án.

Fotó: MTI/Varga György

A folytatásban lehűlés várható, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken a gyengén vagy közepesen felhős ég mellett pénteken is több órára kisüt a nap, és helyenként záporok, hózáporok is kialakulnak. Éjszakára a déli és nyugati országrészben átmenetileg megnövekszik a fátyolfelhőzet, a délnyugati határszélen meg is vastagszik. Az északnyugati szél napközben időnként megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +1 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 7 fok között valószínű.