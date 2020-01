Ózdi polgármester: a Fidesz ellenezte a gyermekszületési támogatást, ami most valóban megszűnik

Ózd jobbikos városvezetése megszüntette az önkormányzat eddigi, családalapítást elősegítő támogatását, s ezzel cserbenhagyta a helyi családokat – jelentette ki az ózdi Fidelitas elnökhelyettese hétfőn a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen tartott sajtótájékoztatón.



Fotó: Facebook/Janiczak Dávid

Dulai Nikolett rámutatott: a döntés értelmében a 2016 februárjában bevezetett, az első gyermek születése után járó egyszeri 300 ezer forintos támogatást 2020-ban már akkor sem kapják meg az ózdi párok, ha megfelelnek a korábban megfogalmazott követelményeknek.

- közölte a Fidelitas elnökhelyettese.

Úgy vélte: ezzel ismét bebizonyosodott, hogy a jobbikos településvezetőnek és csapatának "Az ózdiakért és Ózdért" jelmondata üres ígérgetés, a mindennapokban csak saját, önös érdekeik vezérlik őket.

Dulai Nikolett szerint ellentmondásos, hogy Janiczak Dávid minden fórumon hangoztatja: stabil és biztos lábakon áll Ózd költségvetése, eközben megvonja a támogatást a fiatal helyi családoktól.

- mondta.

Jelezte: a város fiataljait hátrányosan érintő döntést a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői nem támogatták. Arról is beszélt: a döntéshozók indokai között a születések és a házasságkötések számának folyamatos csökkenése is szerepelt. Ezzel szemben az ózdi kórházban 2016-ban 734, 2017-ben 733, 2018-ban 756, 2019-ben 709 gyermek született, a házasságkötések száma pedig az elmúlt hét évben majdnem megduplázódott.

Az ózdi példa is mutatja, hogy a családok egyedül a kormánytól várhatnak segítséget, hiszen a családvédelmi akcióterv minden egyes eleme – a babaváró támogatástól, a csokon és a bölcsődefejlesztési programokon át, egészen a nagyszülői gyed bevezetéséig – kiszámítható módon segíti az ózdi fiatalok családalapítását is – hangsúlyozta Dulai Nikolett.

Janiczak: a Fidesz ellenezte a támogatás bevezetését

Ózd polgármestere Facebook-posztban üzent az üggyel kapcsolatban:

Az Önkormányzat ösztönzőleg hozta létre a támogatást, azonban az évek során kiderült, hogy nem hozott eredményt, ugyanis ennek hatására nem nőtt a gyermekvállalási kedv városunkban, sőt a született gyermekek száma lassú ütemben, de csökkenést mutat. Sajnos néha népszerűtlen intézkedéseket is meg kell hozni, ha az hosszú távon a város érdekét szolgálja. Jelen helyzetben ez egy ilyen döntés volt.

Amiben jómagam hibáztam, az az, hogy erről nem adtam időben tájékoztatást a lakosság részére, amiért ezúton is bocsánatot kérek valamennyi ózdi lakostól.

A helyi ellenzék most kezdte el meglovagolni a témát, ezért sajtótájékoztatót tartottak délután. Az ülésen hallgattak, nem szóltak hozzá, és azóta sem, csak most, több mint egy hónap elteltével. Megjegyzem úgy, hogy ezt a támogatási formát az előző ciklusban a FIDESZ-KDNP frakciója folyamatosan ellenezte az üléseken, Fürjes Pál frakcióvezető fel is szólalt ellene