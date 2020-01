Koronavírus: itthon újabb giga vállalat vezetett be karantént

Karantént vezetett be a Nokia cég is. Otthoni munkavégzésre kötelezték egy héten keresztül azon dolgozóikat, akik nemrégiben Kínában jártak. Hétfőn derült ki, hogy a Samsung gödi gyárában is a karantén mellett döntöttek. Noha nincs érvényben semmilyen, az ÁNTSZ által előírt kötelező óvintézkedés az említett cégekre vonatkozóan, a vállalatok önként léptek a megelőzés érdekében – írja az Index.

Az Index értesülése szerint a Nokia is egyhetes otthoni munkavégzésre utasította a Kínában járt dolgozóit. A lépést a koronavírus globális terjedése miatt hozta meg a cég. A vírussal megbetegedettek ugyanis napokig lehetnek tünetmentesek, de eközben is át tudják adni a fertőzést másoknak.

A Samsung gyár megvizsgáltatja Kínából érkező alkalmazottjait

A gödi Samsung gyár a koronavírus terjedése miatt munkába állás előtt "karanténba helyezi" és orvosi vizsgálat alá vonja Kínából érkező alkalmazottjait, bár a céget érintően semmilyen járványügyi intézkedés nincs

- közölte a Pest megyei város polgármestere hétfőn Facebook-oldalán.

Balogh Csaba (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-Párbeszéd) azt írta: a Samsunggal kötött együttműködési megállapodás keretében azt a tájékoztatást kapta a cégtől, hogy már a múlt hét közepén felvették a kapcsolatot a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi részlegével, és minden tőlük telhető intézkedést bevezettek a megelőzésért.

Hozzátette,

a gyár arról tájékoztatta, hogy a karanténon kívül fokozott fertőtlenítést vezettek be a közös helyiségekben, és a folyékony szappan mellett alkoholos kézfertőtlenítőket is kihelyeztek.

Emellett a munkavállalók belső oktatáson vesznek részt, amelyen a megelőzés érdekében szükséges, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott higiéniai szabályokról kapnak tájékoztatást – közölte a polgármester.

A koronavírus terjedése miatt szájmaszkot viselnek a kínai holdújévet ünneplők Jokohama japán város kínai negyedében 2020. január 25-én. A kínai holdnaptár szerint idén január 25-én köszönt be az új év, amely az állatövek szerint jelölt tizenkét esztendő közül a patkány éve lesz. MTI/AP/Jae C. Hong

A WHO hétfőn – fogalmazási hibára hivatkozva – mérsékeltről magas szintűre módosította a tüdőgyulladással járó új koronavírus nemzetközi veszélyességét.

A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírussal azonos családba tartozó nCoV-2019 influenzához hasonló tüneteket okoz, és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. Hétfőig Kínában már 80 halálos áldozata volt. A vírustól 14 országban 2794 embert fertőződött meg.

Forrás: Index, Blikk, MTI