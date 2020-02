2018 májusa óta számláz „PR-tevékenység és kommunikációs tanácsadás címen a frakciónak az LMP-ből 2014-ben négy év képviselőség után kilépett, majd 2018 elején visszatért Vágó Gábor.

Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki a hvg.hu által kikért frakciószerződésekből. Ez nem látszik meg a párt népszerűségén: a Závecz Research januári mérése szerint a biztos pártválasztók nem juttatnák most be a Parlamentbe. A párt közeléből nem tűnt el teljesen a korábbi társelnök, Schiffer András, ahogy az EP-listavezetőnek, Vágó Gábornak is leesik pár millió.

Vágó Gábor 2018 májusa óta „PR-tevékenység és kommunikációs tanácsadás" címen számláz a frakciónak. Még akkor hagyta abba a tanácsadást, mikor tavaly ő volt az LMP EP-listavezetője: munkabírása lehetővé tette, hogy mindkét feladatot ellássa. Az EP-be végül nem jutott ki, de újabb szerződést kapott az LMP-től

2020 júniusáig 7,78 milliót kap tanácsaiért.

(hvg.hu)