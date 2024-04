Hatalmas veszélyben a 13. havi nyugdíj – Elveheti az idősektől a választások után érkező Orbán-csomag, itt lebeg felettünk Bokros Lajos szelleme

Már nem is gyengélkedik, hanem inkább halálos beteg a magyar költségvetés, és az adósság mértéke most már komolyan fenyegeti a stabilitást – a szakértők szerint még a 675 milliárdos spórolásnál is komolyabban meg kell majd húzni a nadrágszíjat.

Rég nem látott rossz állapotban van a magyar költségvetés. Idén januárban 2064,4 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés adóssága – ez derült ki a Pénzügyminisztérium részletes államháztartási jelentéséből. A büdzsé rossz állapota felveti azokat a kérdéseket, melyet a közgazdászok már feszegettek egy ideje: vajon mikor lesz óriási baj, és meddig tudja a kormány amennyire lehet, saját kezében tartani a dolgok alakulását – írta a Pénzcentrum.

Az elemzők szerint a kormánynak nagyon rövid időn belül lépnie kell, és ahogy a korábbi megszorításoknál, úgy most is az átlagemberek hátán csattan majd a gazdasági ostor. Azt már a kormányzat is belátta, hogy kiigazítások mellett spórolásra is szükség van, ezért Varga Mihály már két hete bejelentette, hogy rengeteg projektet leállít a kabinet, minden minisztériumnak meghatározva egy keretösszeget. Ráadásul ebben az évben biztosan nem nyáron – mint az az elmúlt években megszokott volt – hanem csak november 5. után nyújtják majd be az Országgyűlésnek a jövő évi költségvetés tervezetét.

Lassan pont ennyi forint lesz az államkasszában Fotó: Pixabay

Bukovszki András, a CIB elemzője szerint vannak olyan egyszeri kiadások, amelyek felborítják az központi büdzsé egyensúlyát. Ráadásul ezek most különösen nagy terhet rónak a költségvetésre. A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett az igen magas hozamú inflációkövető lakossági állampapírok után fizetendő kamatokat is most kellett kiutalni. A legnagyobb csalódást viszont továbbra is az ÁFA soron látjuk, hiszen messze elmaradt a remélt bevétel.

Azt is elmondta Bukovszki András, hogy a beruházások leállításának bejelentése jó, csak még messze nem elég. Ha tényleg menteni akarnak, akkor az eddigi összegnek még legalább a kétharmadával számolni kell. Kijelentette, a számításaik szerint ehhez még legalább további 300-400 milliárd forintnyi egyenlegjavító intézkedésre lesz szükség. Hozzátette, ha a kormány kiigazító intézkedésekre készül, akkor azt a lakosság pénztárcája egész biztosan megérzi majd.

Az OTP elemzői szerint egyértelműen a 13. havi nyugdíj, valamint a kamatok kifizetése terhelte meg az államkasszát annyira, hogy most gond legyen a büdzsével. Ők is úgy vélik, további kiigazítások biztosan szükségesek lesznek még, és a kormány által bejelentett 675 milliárd forintos beruházás visszavágásnál is nagyobb erőfeszítésre lesz szükség.

Utóbbit is figyelembe véve az idei hiány megközelítheti az 5%-ot, amennyiben nem kerül sor további kiigazításra. Kockázatot jelent, ha esetleg a várakozások alatt marad a GDP növekedés, mert az negatívan befolyásolhatja a költségvetés adóbevételeit. A fentiek alapján nem kizárt, hogy jövő februárban az idősek hiába várják majd a 13. havi nyugdíjukat.