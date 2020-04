Pesti úti idősotthon: az intézmény orvosa is karanténba került koronavírus gyanújával

Már nemcsak a lakókat, de egy ott dolgozó orvost is karanténba vittek.

Tájékoztatom, hogy a Pesti Úti Idősek Otthon intézményi orvosa COVID-19 megbetegedés gyanúja miatt 14 napos otthoni járványügyi zárlat alá kerül, így nem tudja ellátni személyesen a szerződésben foglalt feladatait

– olvasható egy vasárnapi keltezésű, a 24.hu birtokába került levélben, amlyet a X. kerületi tisztifőorvos küldött az idősotthon vezetőjének. A levél valódiságát több forrásból is megerősítették, az intézményt fenntartó Fővárosi Önkormányzat sajtóirodája is.

A levélben az is olvasható, hogy:

A Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet által nyújtott önkéntes orvosi ellátás (1 fő rezidens és 1 orvostanhallgató) nem elegendő az intézmény orvosának otthoni járványügyi zárlata alatti időszakában, mivel az önkéntesek nem rendelkeznek szakorvosi végzettséggel, és kizárólag szakorvos felügyelet mellett végezhetnék csak tevékenységüket

– azaz e szerint az április 26-áig karanténba utalt háziorvos helyére egy másik orvost kellett találni, hogy megoldható maradjon az orvosi ellátás az otthonban.

A koronavírus gyanúval vasárnap dél körül hazaküldött háziorvos helyére – tájékoztatásuk szerint – a fenntartó és az intézményvezető már talált helyettesítést, aki hétfő délelőtt fel is vette a munkát, így az idősotthonban maradt több száz lakó orvosi felügyelete megoldott. A karanténba utalt orvost, úgy tudjuk, tesztelik koronavírusra, de eredmény még nincs.

Április 10-én, pénteken a fertőzési góccá vált idősotthonba ellátogatott Müller Cecília, országos tisztifőorvos, aki többek között elrendelte azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak kötelező az idősotthonban biztosítani a folyamatos orvosi ellátást. Erre szerinte azért van szükség, mert az intézményből érkezett információk alapján komoly gond van az intézmény orvosi ellátásával, a szerződött orvosok egy ideje nem látták el a betegeket, még csak az intézménybe se mentek be, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy későn észlelték a fertőzést amely tömeges lett.

A fenntartó Fővárosi Önkormányzat sajtóirodája szerint a tisztifőorvos nem mond igazat, az orvos ott volt korábban is az otthonban.

A végső szót Budapest Főváros Kormányhivatala fogja kimondani ebben a kérdésben: még vizsgálják, hogy mi történt az otthonban abban az időszakban, ami előtt elterjedt a fertőzés.

Forrás: 24.hu

Kép: MTI/Mónus Márton