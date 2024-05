"10 éve mindenféle következmény nélkül nézem végig, ahogyan Dorottya hangot ad a politikai meggyőződésének" – Megszólalt Vidnyánszky Attila Udvaros távozásával kapcsolatban

Vidnyánszky Attila azt mondja, tényszerűen nem igaz, amit Udvaros Dorottya mond.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ahogy korábban mi is megírtuk, megerősítette a Magyar Hangnak adott interjújában Udvaros Dorottya, hogy 22 év után távoznia kell a Nemzeti Színházból. A 2023-ban Nemzeti Színészének megválasztott Udvaros azt mondta, hogy noha csak öt éve a színház alkalmazottja, és korábban vállalkozóként szerződött az intézménnyel, mindvégig társulati tagként gondolt magára. Szerződését egészen mostanáig évente megújították.

Elmondása szerint Vidnyánszky Attila azért bocsátotta el, mert rossz anyagi helyzetben van az intézmény, Udvaros pedig állítólag “nem teljesítette a kötelező előadásszámát”. Erről a színésznő úgy fogalmazott, hogy a Nemzeti “sajátos műsorpolitikája miatt” nehéz is lenne megfelelő számú előadást játszani, mert előfordul, hogy két előadás között négy hónap is eltelik. “Nem a nyári szünet miatt, hanem mert a színházban folyamatosan mennek a különféle fesztiválok, vendégjátékok, koncertek és minden egyéb, ami miatt a Nemzeti saját előadásainak nincs hely. Többször jeleztük, hogy ez nagyon rossz a színészeknek, de a panaszaink sosem hallgattattak meg.”

Vidnyánszky Attila: Tényszerűen nem igaz, amit Udvaros Dorottya mond

Vidnyánszky Attila vezérigazgató az Origonak azt mondta az ügy kapcsán, hogy legjobban azt sajnálja, hogy a színésznő politikai dimenzióba emelte a Nemzeti ügyét.

Először is szeretném elmondani, hogy nagyon sajnálom ezt a sajtón keresztül történő üzengetést, utalgatást, sejtetést. Saját tapasztalatom szerint ez kizárólag félreértésekhez és nem tisztázáshoz vezet. Meg aztán méltatlan is, ezért az elmúlt években arra törekedtem, hogy a színházon belüli dolgokat ne a sajtó előtt tárgyaljuk ki. Most sem erre készülök, hanem megpróbálom az elmúlt napok nyilatkozatait a tényszerűség mezején tartani. Tudom, hogy ez nem hálás kommunikációs pozíció, mert szomorúan tapasztalom, hogy a politikai kampány hangulata és szólamai megjelennek a színházi megnyilvánulásokban is